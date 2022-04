Fehérváry bodoval a Černák s Chárom rozdávali rany, hviezdny Ovečkin skončil zranený na ľade (video)

Zranený Ovečkin nedohral duel

Päť minút na lavičke za bitku

Chára taktiež rozdával rany

Boje o play-off vrcholia

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Martin Fehérváry bodoval ako jediný zo štyroch slovenských hokejistov, ktorí zasiahli do nedeľňajšieho programu zámorskej NHL. Jeho ôsma asistencia v tejto sezóne nestačila Washingtonu Capitals, ktorý doma prehral s Torontom Maple Leafs 3:4 po samostatných nájazdoch.V nedeľu sa zviditeľnil aj ďalší slovenský bek Erik Černák Tampy Bay Lightning, ktorý sa pobil s útočníkom Ryanom Lombergom v stretnutí proti Floride Panthers.Zo Slovákov boli v akcii aj obranca New Yorku Islanders Zdeno Chára a útočník Tomáš Tatar Fehérváry zaznamenal šestnásty kanadský bod v aktuálnom ročníku, pridal k nemu dve strely na bránku súpera a dva bodyčeky počas 19:17 min na ľade. Jeho spoluhráč a kapitán Caps Alexander Ovečkin nedohral duel po páde a náraze do mantinelu v tretej tretine."Hovoril som s ním a myslím si, že bude v poriadku. Je desivé vidieť takého hráča, ako padá a leží na ľade. Je to však tvrdý chlapík. Práve on je jedným z tých hráčov, ktorí nikdy nevynechajú ani o jeden zápas viac, ako je nevyhnutné," povedal o ruskom kanonierovi útočník T.J. Oshie podľa oficiálneho webu NHL.Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Černák zhodil rukavice druhýkrát v aktuálnej sezóne profiligy a celkovo po siedmy raz v kariére. Dvadsaťštyriročný Košičan odohral vo floridskom derby vyše dvadsať minút, počas ktorých rozdal tri bodyčeky a pripísal si aj sedem trestných minút - päť z nich za pästný súboj. "Blesky" zdolali "panterov" na ich ľade presvedčivo 8:4 a ukončili rivalovi sériu trinástich triumfov.Rany päsťou rozdával aj najvyšší hráč NHL Chára, keď sa v prvej tretine zápasu proti Caroline Hurricanes dostal do sporu s útočníkom Maxom Domim. Zopár úderov rozdal aj dvom jeho spoluhráčom.Niekdajší víťaz Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže strávil na ľade vyše 18 minút s bilanciou dva mínusové body, dve trestné minúty a štyri bodyčeky."Ostrovania" podľahli doma "hurikánom" 2:5. Jediným slovenským útočníkom v akcii bol v nedeľu Tatar pri domácej prehre jeho "diablov" 0:3 s Detroitom Red Wings. Slovenský hokejista zaznamenal dva mínusové body a dva bodyčeky počas 17:27 min na ľade.V kanadsko-americkej lige vrcholí boj o play-off. Kým vo Východnej konferencii je už dávnejšie známe postupové okteto klubov, v Západnej konferencii má istú miestenku do vyraďovacej časti päť mužstiev.Na zvyšné tri miesta si "robí zálusk" päť tímov, pričom v najvýhodnejšej pozícii sú Los Angeles Kings, Nashville Predators a Dallas Stars. Všetky tímy odohrajú už len dva alebo tri duely do konca základnej časti, ktorá vyvrcholí v nedeľu 1. mája.