Fehérváry bodoval vo víťaznom súboji proti Černákovi, ktorý ho nedohral pre zranenie (video)

Traja zranení obrancovia

Druhý kanadský bod

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Piatkový súboj slovenských hokejových obrancov v zámorskej NHL dopadol lepšie pre Martina Fehérváryho z tímu Washington Capitals , ktorý pomohol asistenciou k víťazstvu 5:1 nad Tampou Bay Lightning Ten zápas nedohral po tom, ako sa v závere tretej tretiny zranil pri blokovaní strely od kapitána "Caps" Alexandra Ovečkina. "Blesky" prišli v stretnutí vo Washingtone pre zranenia spolu o troch obrancov, okrem Černáka aj o Michaila Sergačova a Cala Foota. Slováka zasiahla Ovečkinova strela do členka, dovtedy odohral 19:25 min s bilanciou mínusový bod, štyri bodyčeky a tri bloky.Tréner Tampy Jon Cooper neposkytol po zápase podrobnosti o jeho zdravotnom stave, ale vyjadril nádej, že on aj Sergačov budú v poriadku.Kapitán Lightning Steven Stamkos vyzdvihol obetavosť oboch svojich spoluhráčov Černáka a Sergačova, ktorí sa pravidelne hádžu do striel súperov."To je tá majstrovská čistokrvnosť. Musíte to v sebe mať, ak chcete v tejto lige víťaziť. V týchto chlapcoch je to zakódované," povedal Stamkos vo videu na oficiálnom klubovom webe.Fehérváry si v piatkovom stretnutí pripísal druhý kanadský bod v sezóne 2022/2023, v 35. min asistoval pri góle Washingtonu na 3:0. Počas 19:13 min v akcii zaznamenal aj plusový bod, jednu strelu na bránku, jeden bodyček a tri zblokované pokusy.Jeho spoluhráč John Carlson tiež raz asistoval a dosiahol métu 600 bodov v základnej časti NHL aj v drese Capitals, posunul sa tak na piate miesto v historickom bodovaní klubu.