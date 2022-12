Fehérváry konečne prelomil streleckú smolu, z dvoch gólov v dvoch zápasoch za sebou je nadšený

Tvrdou strelou prekonal Grubauera

Dva góly a dve asistencie

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Fehérváry sa v úvode druhej štvrtiny základnej časti aktuálnej sezóny v zámorskej NHL dočkal presného zásahu v drese tímu Washington Capitals Dokonca sa mu podarilo skóroval v dvoch zápasoch za sebou, v tom druhom však jeho gól k víťazstvu neviedol. Dvadsaťtriročný obranca je rád, že konečne prelomil streleckú smolu."Začali sme dobre, ale postupom čase sme sa vo všetkom zhoršovali. Často sme strácali puky a nemyslím si, že sme si dnes zaslúžili zvíťaziť. Zhoršovali sme sa, oni hrali tvrdo a my sme si neurobili svoju prácu," povedal Fehérváry vo videu na oficiálnom klubovom webe po štvrtkovej prehre 2:3 po predĺžení so Seattlom Kraken Bratislavčan už v 8. minúte poslal svoj tím do vedenia 1:0 tvrdou strelou, ktorou prekonal nemeckého brankára Philippa Grubauera "Pravdepodobne pokrývali Ovieho (Alexandra Ovečkina, pozn.). Vedia, že má z tej pozície nebezpečnú strelu z prvej. Ja som videl otvorený priestor, vystrelil som a puk prešiel do bránky. Mám z toho veľkú radosť," skonštatoval Fehérváry, ktorý sa dočkal prvého gólu v ročníku až v 24. stretnutí.V závere súboja proti Vancouveru Canucks (5:1) spečatil triumf Caps strelou do prázdnej bránky "kosatiek". Momentálne má na konte štyri body za dva góly a dve asistencie v 25 dueloch."Vždy sa zameriavam na obranu. Po ofenzívnej stránke mi to zatiaľ v tejto sezóne nevychádzalo a snažil som sa to prelomiť. Teraz som skóroval dvakrát za sebou a som z toho naozaj nadšený. Snažím sa strieľať. Pokiaľ budem strieľať, môžem nazbierať o niečo viac bodov. Budem v tom pokračovať," doplnil Martin Fehérváry, ktorý reprezentoval Slovensko na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku.