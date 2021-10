Fehérváry má v NHL po góle aj prvú asistenciu, Ovečkin prekonal legendárneho Gretzkého (video)

Bradatý historický rekord





26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitán hokejistov Washingtonu Alexander Ovečkin má už 36 rokov, ale aj tak prežíva skvelý štart do novej sezóny NHL. Ruský hokejový bombardér bodoval vo všetkých doterajších šiestich zápasoch a nazbieral v nich 12 bodov za sedem gólov a päť asistencie.V tabuľke produktivity mu patrí druhá priečka za 13-bodovým Connorom McDavidom z Edmontonu, medzi kanoniermi je už lídrom. Celkovo má v kariére na konte už 737 gólov a štyri presné zásahu mu chýbajú na vyrovnanie Bretta Hulla na štvrtej priečke histórie.Najnovšie dvoma gólmi nielen pomohol svojmu tímu k víťazstvu na ľade Ottawy 7:5, ale prekonal aj jeden bradatý historický rekord.Osemdesiaty štvrtýkrát v kariére v NHL si pripísal multigólový zápas na ľade súpera, čím prekonal Waynea Gretzkého . Legendárny kanadský útočník Edmontonu 83-krát strelil v zápase u súpera minimálne dva góly, na treťom mieste je Brett Hull so 72 takými zápasmi. Nasledujú Phil Esposito (64) a Mario Lemieux (63)."Ak bude Ovi pokračovať v takomto tempe, v tejto sezóne nastrieľa 96 gólov," prognózujú fanúšikovia Capitals na sociálnych sieťach. PR oddelenie hokejového tímu z hlavného mesta USA si všimlo ešte jeden zaujímavý historický údaj.Filip Gustavsson z Ottawy sa stal 149. brankárom v NHL, proti ktorému Ovečkin skóroval. "Opačným extrémom je 6581 hráčov, ktorí strelili 149 a menej gólov," informoval twitter PRCapitals.Na góly bohatý súboj Ottawy a Washingtonu priniesol okrem zásahov Ovečkina aj dva hetriky a prvú asistenciu Martina Fehérváryho v NHL.Prvý trojgólový zápas v kariére si pripísal útočník Ottawy Drake Batherson a Oshie piaty. "Dnes (26. októbra pozn. redakcie) po ľade lietal, jeho lajna hrala veľmi dobre. Vyzerá to tak, že má stopercentnú úspešnosť streľby. Zo všetkého, čo vystrelí, padne gól," povedal Ovečkin o spoluhráčovi Oshiem. "Nehrali sme dostatočne tvrdo voči ich najlepším hráčom. Výsledok je taký, že sme za to zaplatili piatii gólmi z hokejok Oshieho a Ovečkina," smutne poznamenal tréner Ottawy D.J. Smith.