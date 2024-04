Fehérváry opäť bodoval, ale Washington je po prehre s Rangers na pokraji vyradenia (video)

Fehérváry si pripísal asistenciu

27.4.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Washingtonu sú v play-off zámorskej NHL na pokraji vyradenia. V treťom zápase 1. kola Východnej konferencie Capitals v noci na sobotu doma podľahli víťazovi základnej časti New Yorku Rangers 1:3 a v sérii hranej na štyri víťazstvá zaostávajú už 0:3.Hráči Washingtonu si počas duelu vypracovali viac streleckých pokusov, no výborný výkon ruského gólmana Rangers Igora Šesťorkina im dovolil skórovať iba raz.Pri presnom zásahu zadáka Johna Carlsona si asistenciu pripísal slovenský obranca Martin Fehérváry , ktorý v dueli nazbieral aj 4 hity a na ľade strávil 21:58 minúty v prvej obrannej dvojici práve s Carlsonom.Newyorčania môžu o svojom postupe do 2. kola rozhodnúť už v štvrtom zápase, ktorý je na programe opäť vo Washingtone v noci z nedele na pondelok.Ak sa tak stane, 24-ročný rodák z Bratislavy bude k dispozícii reprezentácii SR, ktorá sa pripravuje na svetový šampionát v Českej republike. Fehérváry už dávnejšie povedal, že v prípade pevného zdravia pozvánku do národného tímu neodmietne.V noci z piatka na sobotu sa hrali aj ďalšie tri duely vyraďovacej časti NHL. Vancouver triumfoval na ľade Nashvillu 2:1 a rovnakým skóre vedie aj v sérii. Edmonton si z chuti zastrieľal v Los Angeles , po výhre 6:1 sa „olejári“ ujali vedenia 2:1 na zápasy.Krok k postupu do ďalšej fázy urobili aj hráči Colorada , ktorí doma zvíťazili nad Winnipegom 6:2 a v sérii takisto vedú 2:1 na zápasy.