Fehérváry si po sezóne oddýchol pri rybách: Najlepší relax

Piešťany 8. apríla (TASR) - Do prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na domáce majstrovstvá sveta sa už zapojil aj Martin Fehérváry. Mladý obranca prišiel na pondelňajší zraz dobre naladený, i keď s menším zdravotným problémov. V prípravných zápasoch s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene by však nemal chýbať.povedal po príchode do šatne. Aj keď ho trochu obmedzuje menší problém s lakťom, rozhodol sa prísť do národného tímu čo najskôr.uviedol. Menšie zranenie by ho nemalo obmedzovať v tréningoch a zapojí sa aj do prípravných zápasov s Nemeckom.Po konci klubovej sezóny strávil niekoľko dní na severe Európy a po príchode na Slovensko si doprial krátky oddych.pochvaľoval si.Devätnásťročný obranca má za sebou náročný rok vo švédskom HV 71 Jönköping. Prvá celá sezóna v najvyššej SHL neodštartovala pre Fehérváryho najlepšie, ale karta sa postupne otočila.Osobné výkony mu robili radosť, no s tým tímovým už taký spokojný nebol. HV 71 si vybojoval účasť v play off až v baráži s Rögle a vo štvrťfinále vypadol po dramatickej sérii s víťazom základnej časti Färjestadom 3:4 na zápasy.Fehérváryho vlani draftoval Washington z celkovo 46. miesta a v HV 71 je len na hosťovaní. V budúcej sezóne by sa už rád presunul do zámoria a v nižšej AHL zabojoval o miesto v prvom tíme Capitlas.povedal mladík, ktorý debutoval na MS vlani v Dánsku a verí, že si zahrá aj na domácom šampionáte.