Felix chcel znovu ujsť z väzenia, podľa dozorcov sa pokúšal preniknúť cez steny cely

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - V indonézskej väznici umiestnili na samotku Francúza po tom, ako sa pokúsil o druhý útek. Šéf zariadenia v meste Mataram v piatok uviedol, že dozorcovia chytili Felixa Dorfina pri pokuse "preniknúť cez steny cely". Neuviedli však, akým spôsobom to chcel urobiť.Mužovi sa v januári podarilo ujsť v policajného zadržiavacieho zariadenia, a to s pomocou policajtky. Po desiatich dňoch na úteku ho však chytili.V máji ho odsúdili na smrť za pašovanie troch kilogramov drog na ostrov Lombok, no o tri mesiace neskôr ho vyšší súd poslal na 19 rokov za mreže.