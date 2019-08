Fenoglio oznámil nomináciu na volejbalové ME žien v Bratislave

Na archívnej snímke Marco Fenoglio. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Nominácia žien na ME 2019 v Bratislave: Nahrávačky: Barbora Koseková, Lenka Ovečková Smečiarky: Nikola Radosová, Romana Hudecová, Mária Kostelanská, Karolína Fričová Blokárky: Jaroslava Pencová, Nina Herelová, Veronika Hrončeková, Sandra Szabóová Univerzálky: Karin Palgutová, Miroslava Kijaková Liberá: Skarleta Jančová, Michaela Španková Realizačný tím: Team manager: Slavomír Huba Tréner: Marco Fenoglio Asistent trénera a kondičný tréner: Stefano Micoli Asistent trénera: Michal Mašek Štatistik: Tomáš Samsely Fyzioterapeut: Jacek Bentkowski

Nitra 4. augusta (TASR) - Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie Marco Fenoglio oznámil konečnú štrnásťčlennú nomináciu na majstrovstvá Európy žien v Bratislave. Miesto v tíme si nevybojovali blokárka Michaela Abrhámová a univerzálka Karin Šunderlíková. Slovenský tím bude mať na turnaji vekový priemer 25 rokov, okrem blokárky Veroniky Hrončekovej, ktorá štartovala na ME 2007 a 2009, čaká ďalších trinásť volejbalistiek debut na európskom šampionáte.Taliansky kormidelník Sloveniek zúžil nomináciu pred sobotňajším prípravným zápasom v Nitre s Maďarskom (2:3).povedal Fenoglio.Premiéru na európskom fóre zažije aj bývalá dlhoročná kapitánka reprezentácie Jaroslava Pencová, nad ktorej účasťou visel veľký otáznik. Päťnásobná volejbalistka roka mala bližšie nešpecifikované zdravotné problémy a do prípravy naskočila neskôr.povedala 29-ročná blokárka, ktorá mohla štartovať na ME aj pred desiatimi rokmi v Poľsku.dodala v sobotu Pencová po svojom 90. štarte v reprezentácii. "," pousmiala sa.dodala.Viac reprezentačných štartov v drese SR majú na konte len Alica Székelyová (121), Petronela Biksadská (114), Simona Kohútová-Kleskeňová (101), Dominika Valachová 98, Danica Repáková (96) a Martina Noseková (95). Po odchode Šunderlíkovej sa na post druhej univerzálky presunula Miroslava Kijaková.povedala Kijaková, ktorá v sobotu zaznamenala 13 bodov, z toho tri priamo z podania.dodala 31-ročná rodáčka z Bardejova, ktorá je najstaršou hráčkou v slovenskom výbere.Naopak, najmladšou je jediná tínedžerka, 19-ročná Karolína Fričová, ktorá si minulý týždeň pripísala reprezentačný debut v zápase s Chorvátskom a napokon si vybojovala miesto v tíme na ME v rodnej Bratislave.povedala dvojnásobná účastníčka juniorských ME, ktorá bola v sobotu s 18 bodmi najproduktívnejšou Slovenkou.Slovenky pokračujú v Nitre v príprave na ME. V stredu večer sa presunú do Bratislavy, kde vo štvrtok doobeda absolvujú tréning v posilňovni a poobede odlietajú na ďalšie prípravné zápasy do Belgicka. Tam sa stretnú s domácou reprezentáciou v Leuvene trikrát (9.-11. augusta). V generálke na ME ešte odohrajú slovenské volejbalistky tri zápasy s Fínskom (18. a 19. augusta v Nitre, 20. augusta v Bratislave). ME sa začínajú v piatok 23. augusta, Slovenky sa v prvom zápase stretnú so Španielskom. Ich ďalšími súperkami v skupine budú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a Rusky.