Fenomenálny Duplantis obhájil olympijské zlato a prekonal už deviaty svetový rekord, za Bubkom však ešte zaostáva

6.8.2024 (SITA.sk) - Vrchol štvrtého atletického večera na parížskom Stade de France nemohol mať krajšiu pointu. Keď sa Armand Duplantis rozbehol proti latke vo výške 625 cm, tisícky divákov na najväčšom olympijskom štadióne v sebe živili nádej a vzápätí prepukli v ohlušujúci rev.Švédsky fenomén svetovej žŕdky splnil, čo sľúbil a postaral sa o svetový rekord . Už deviaty v jeho podaní, ale prvý na najväčšej športovej scéne.Duplantis ako 24-ročný obhájil olympijské zlato z Tokia, čo je samo osebe obrovský počin. Predtým naposledy sa to v mužskej žŕdke pod piatimi kruhmi podarilo Američanovi Bobovi Richardsovi v rokoch 1952 a 1956.Duplantis vie udržať emócie pod pokrievkou, ale teraz im nechal voľný priechod. Po rekordnom skoku sa rozbehol do hľadiska, aby vyhľadal rodičov, priateľku aj ďalších členov svojho tímu. Vystískal sa s nimi a za zvukov megahitu skupiny ABBA "Dancing Queen" odetý do švédskej vlajky pózoval fotografom. Olympijské hry v Paríži zažili jeden z momentov, ktoré sa budú vysielať v "highlightoch" ešte dlho po ich skončení. Prekonať 625 cm je ako keby ste preskočili dva na seba postavené basketbalové koše a dostali sa ešte o 15 cm vyššie, znel jeden z prvých komentárov fenomenálneho skoku na internete."Stále iba spracúvam, čo sa stalo. Je to jedna z tých vecí, o ktorej musíte uvažovať, či sú vôbec skutočné. Mám pocit, akoby sa to udialo mimo môjho tela," uviedol Armand Duplantis po svojom parížskom triumfe."Odmalička som sníval, že prekonám svetový rekord na olympijskom javisku. Podarilo sa mi to pred azda najhlučnejším publikom, pred akým som v kariére súťažil. Oslava bude veľká, spánku málo," dodal švédsky reprezentant s americkým rodiskom.Duplantis má len 24 rokov, ale za sebou deväť svetových rekordov, dve olympijské prvenstvá, dva tituly majstra sveta, tri tituly majstra Európy a aj tri víťazstvá v prestížnom atletickom seriáli Diamantová liga. Pozoruhodné je, že jeho prvý a zatiaľ posledný svetový rekord od seba oddeľuje len štyri a pol roka.Prvý prekonal vo februári 2020 v halových podmienkach v poľskej Toruni (617 cm) a už o týždeň neskôr v škótskom Glasgowe pridal ďalší centimeter. Atletický svet vtedy pochopil, že sa rodí nástupca legendárneho Ukrajinca Sergeja Bubku Reprezentant bývalého Sovietskeho zväzu v rokoch 1984 - 1994 prekonal svetové maximum nad najvyššie postavenou latkou vo vonkajších podmienkach dokopy 17-krát a rovnako nemal poriadneho súpera ako teraz Duplantis."Verím, že raz sa nájde športovec, ktorý ma vyzve na preteky s históriou," zvykol hovorievať Bubka, prvý pokoriteľ šiestich metrov.Aktuálne na Stade de France strieborného Američana Sama Kendricksa prekonal Duplantis o 30 cm a bronzového Gréka Emmanouila Karalisa (člena manažérskej skupiny Slováka Alfonsa Jucka) dokonca o 35 cm.Súperi si však zvykli na to, že súťažia proti športovcovi takpovediac z iného sveta a prejavujú Duplantisovi obdiv. Pri pokusoch o svetový rekord ho príkladne povzbudzovali a nakoniec sa úprimne tešili spolu s ním."Správajú sa k nemu ako dobrí bratia. Doprajú Armandovi jeho úspechy. Dokonca po rekorde skandovali ´Mondo, Mondo´, bola to úchvatná scéna," všimla si expertka BBC Denise Lewisová.K slovám obdivu voči Duplantisovi sa pridal aj štvornásobný olympijský víťaz Michael Johnson. Niekdajší skvelý americký šprintér na 200 a 400 m povedal, že Duplantis je zjav, ktorý prekoná svetový rekord vždy, keď sa tak rozhodne."On to robí cieľavedomo. Predtým prekonal rekord na majstrovstvách sveta aj Európy. Miluje veľké preteky a veľké pódiá. A olympiáda je to najväčšie, preto tak veľmi chcel ďalší svetový rekord práve v Paríži," skonštatoval Michael Johnson.Ešte jeden fakt stojí za vyzdvihnutie u syna bývalého amerického žŕďkara a švédskej sedembojárky."Kým sa dostal zo 617 na 625 cm, uplynulo štyri a pol roka. Pre porovnanie od Bubkových 607 cm v roku 1991 po 616 cm v podaní Francúza Renauda Lavillenia v sezóne 2014 ubehlo 23 rokov. O koľko sa ešte Duplantis a za koľko rokov môže posunúť?," pýta sa BBC.