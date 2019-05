Fenomenálny úspech muzikálu Mefisto Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

Divadlo Hybernia je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (OTS) - V súčasnej dobe je kórejská muzikálová scéna najväčšia na svete a nie nadarmo sa jej hovorí „Broadway v Ázii". Ročne sa tu koná približne 180 premiér a návštevnosť ide do miliónov divákov. 25. mája bude mať v Soule premiéru aj muzikál Mefisto z pera Zdeňka Zelenku a Daniela Bartáka.Mefisto sa s veľkým úspechom hrá niekoľko rokov v pražskom Divadle Hybernia a teraz sa ho dočkajú aj ázijskí diváci. Za posledných 20 rokov sa do zahraničia predala iba približne desiatka slovenských a českých muzikálov a Mefisto je jedným z nich! To svedčí o jeho vysokej kvalite a umeleckom presahu, ktorý zaujme aj divákov z úplne odlišného kultúrneho zázemia.,“ opisuje začiatky Mefista scenárista a režisérZdeněk Zelenka si predstavenie v Soule nenechá ujsť. „" teší saKórejskí tvorcovia majú v rámci realizácie úplne voľnú ruku, takže na ich interpretáciu sú pôvodní tvorcovia veľmi zvedaví. Predstavenie musí zodpovedať mentalite kórejského publika, aby divákov bavilo a odchádzali z neho spokojní. „,“ hovorí nadšene riaditeľ divadla a výkonný producentNa obrovský úspech muzikálu je hrdý aj majiteľ Divadla Hybernia, prezident investičného holdingu ECO – INVESTMENT a.s.