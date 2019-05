Fenomenálny úspech muzikálu Mefisto!

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

V súčasnej dobe je kórejská muzikálová scéna najväčšia na svete a nie nadarmo sa jej hovorí "Broadway v Ázii". Ročne sa tu koná približne 180 premiér a návštevnosť ide do miliónov divákov. 25. mája bude mať v Soule premiéru aj muzikál Mefisto z pera Zdeňka Zelenku a Daniela Bartáka.Mefisto sa s veľkým úspechom hrá niekoľko rokov v pražskom Divadle Hybernia a teraz sa ho dočkajú aj ázijskí diváci. Za posledných 20 rokov sa do zahraničia predala iba približne desiatka slovenských a českých muzikálov a Mefisto je jedným z nich! To svedčí o jeho vysokej kvalite a umeleckom presahu, ktorý zaujme aj divákov z úplne odlišného kultúrneho zázemia."Nápad na tento muzikál som mal snáď už pred dvadsiatimi rokmi, ale až v roku 2014 som v jednej kaviarni pri Staromestského námestia kývol na ponuku, aby som napísal scenár muzikálu k 10. výročiu otvorenia Divadla Hybernia. Keby som tam vtedy nebol, tak muzikál by nikdy nevznikol, Josef Vojtek by za neho nedostal Cenu Thálie a nehral by sa už 3 roky v Divadle Hybernia a nemal by teraz premiéru v Kórei! To sú tie osudové okamihy, ktoré život často nasmerujú novým smerom," opisuje začiatky Mefista scenárista a režisér Zdeněk Zelenka.Zdeněk Zelenka si predstavenie v Soule nenechá ujsť. "Videl som už na internete hercov, ktorí budú v Mefistovi hrať, a musím priznať, že na mňa pôsobili priam démonicky. Hrajú to ich najlepší a najznámejší muzikáloví herci a som naozaj zvedavý, ako budú zahrané role, ktoré v našej verzii hrajú Pepa Vojtek, Petr Ryšavý či Jan Kříž," teší sa Zelenka.Kórejskí tvorcovia majú v rámci realizácie úplne voľnú ruku, takže na ich interpretáciu sú pôvodní tvorcovia veľmi zvedaví. Predstavenie musí zodpovedať mentalite kórejského publika, aby divákov bavilo a odchádzali z neho spokojní. "Kórejskí manažéri hľadali muzikál pre svoje publikum celé mesiace a videli predstavenia z celej Európy. Vybrali si až Divadlo Hybernia. Mefisto má totiž presne to, čo majú v Kórei radi, a to atraktívny dej, nadčasovú myšlienku, ale hlavne milostný príbeh, v ktorom je humor, napätie, mystika a výrazné melódie. Preto bola zakúpená licencia muzikálu nielen pre túto sezónu. Je to veľký úspech pre Divadlo Hybernia, tvorcov i samotnú hru," hovorí nadšene riaditeľ divadla a výkonný producent Michal Mückstein. Na obrovský úspech muzikálu je hrdý aj majiteľ Divadla Hybernia, prezident investičného holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo: "Je pre nás veľkým zadosťučinením, že slovenskí a českí tvorcovia dokážu vytvoriť diela, ktoré ocenia aj svetové produkcie. Investovanie do kultúry nie je z pohľadu obchodníka ziskový projekt. Ako skupina pôsobiaca v Čechách aj na Slovensku sa však snažíme pozerať na vzťah Slovákov a Čechov aj z iného hľadiska. A kultúra je presne to, čo nás spája a zbližuje. Verím, že Mefisto si tak ako medzi českými a slovenskými divákmi nájde svojich fanúšikov aj v Ázii."