Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. novembra 2025

Ferenčák má bližšie k progresívcom než k Hlasu, podľa Šutaja Eštoka už dávno nie je mentálnou súčasťou koalície


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia konsolidácia verejných financií Minister vnútra SR Sobotné dialógy

Poslanec Ján Ferenčák má podľa predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka ...



Zdieľať
29.11.2025 (SITA.sk) - Poslanec Ján Ferenčák má podľa predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka bližšie k Progresívnemu Slovensku než k strane Hlas. Vyhlásil to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ferenčák podľa neho nie je už dávno mentálnou súčasťou koalície.


„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce.

Diskusie o Ferenčákovi


Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.

V súvislosti s vyjadreniami, že má Ferenčák bližšie k Progresívnemu Slovensku, poslankyňa Irena Bihariová (PS) uviedla, že doposiaľ nikdy neprebiehali v hnutí diskusie o Jánovi Ferenčákovi.

Reakcia na sociálnej sieti


„Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi," povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou. Poslanec Ferenčák na vyjadrenia predsedu Hlasu zareagoval na sociálnej sieti.

„Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš... a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom "mentálnom prepojení“ na Progresívne Slovensko," odkázal Ferenčák Šutajovi Eštokovi. „Pravda je jednoduchá. Skutočným hodnotám a ideálom Hlasu som verný od začiatku a budem aj naďalej," uzavrel Ferenčák.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ferenčák má bližšie k progresívcom než k Hlasu, podľa Šutaja Eštoka už dávno nie je mentálnou súčasťou koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia konsolidácia verejných financií Minister vnútra SR Sobotné dialógy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Srdce na dlani udelili pätnástim laureátom, osem z nich postúpilo aj na národné oceňovanie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V predošlom roku zaznamenalo Slovensko menej mimoriadnych udalostí aj najnižší počet volaní na tiesňovú linku 112

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 