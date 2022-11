Ferenčák: Súčasná vláda považuje samosprávu za svojho nepriateľa, rodiny by mala podporovať zo štátneho rozpočtu (video)

Samosprávu považuje za nepriateľa

Financie nemusia smerovať na zveľaďovanie

O zvyšovaní daní neuvažujú

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska a zástupcovia samospráv nemajú žiadne výhrady voči väčšej podpore rodín, pretože si to zaslúžia a potrebujú, ale odkazujú vláde, aby to robila priamo zo štátneho rozpočtu a nie z rozpočtu miest a obcí. Povedal v stredu na tlačovej konferencii nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Ján Ferenčák a dodal, že takto sa financovať programy nedajú.Poslanec ďalej uviedol, že sa stalo pravidlom, že súčasná vláda považuje samosprávu za svojho nepriateľa a služobníka, nerozumejú jej a nechápu jej úlohu a zmysel. Ďalej tvrdí, že vláda presúva svoje povinnosti na mestá a obce bez diskusie a akejkoľvek finančnej kompenzácie.„Heger rád hovorí, že samosprávy a vláda sú ako pľúca, ale už nehovorí o tom, že nám neustále berie kyslík a bez neho sa žiť nedá," tvrdí Ferenčák.Poslanec si myslí, že keby vláde záležalo na korektnom partnerstve so samosprávou, morálne by nemenila zákony pokútnymi poslaneckými návrhmi zo dňa na deň a bez diskusie.„Dôsledkom nepremyslených zmien bude, že mestá a obce budú musieť, buď zvýšiť dane a poplatky, alebo prestanú poskytovať základné služby, ktoré sú potrebné pre život miest a obcí," vysvetľuje Ferenčák. Taktiež dodal, že kultúra a šport budú asi najviac postihnutými odvetviami.„Financie v prípade výpadku nemusia smerovať ani na zveľaďovanie mesta," doplnil.Primátor Litovského Mikuláša a člen predsedníctva Hlasu-SD J án Blcháč tvrdí, že pri spomínaných zmenách o zvyšovaní daní neuvažujú. „Pokiaľ však budeme nútení prijímať rozpočet, ktorý musí byť vyrovnaný, tak budeme musieť škrtať tam, kde niet takej povinnosti," uviedol.Blcháč doplnil, že vládnym návrhom ponúkajú samosprávam aj daň z príjmu právnických osôb, o ktorej podľa neho s nikým nehovorili. „Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa celý návrh zákona rozhodol posunúť na ďalšiu riadnu parlamentnú schôdzu, a ja len verím, že na základe aktivít Únie miest Slovenska a nás samotných nájdu peniaze pre rodiny v štátnom rozpočte, a peniaze, ktoré sú určené pre samosprávy, nám nechajú," dodal.