Ferencz: Peniaze z účtov SPP schránkovej firme neodišli, blokácia trvá

Bratislava 13. júna (TASR) - Peniaze z účtov akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vo výške 30 miliónov eur, ktoré si v exekúcii nárokuje z tzv. Duckého zmeniek schránková firma Stroden Management, neodišli. Uviedol to vo štvrtok na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR.spresnil.O sťažnosti spoločnosti Stroden Management Limited podľa slov štátneho tajomníka bude rozhodovať Okresný súd v Banskej Bystrici.zdôraznil Ferencz.Hovorca SPP Ondrej Šebesta 21. mája informoval o tom, že exekúcia voči SPP za 30 miliónov eur bola zastavená. Rozhodnutie o zastavení exekúcie bolo SPP doručené z exekučného Okresného súdu v Banskej Bystrici v pondelok 20. mája.Tento pokus cyperskej schránky dostať sa za každú cenu a nezákonným spôsobom k majetku SPP a Slovenskej republiky bol podľa Šebestu neúspešný. Vzhľadom na stav súdneho sporu s cyperskou schránkovou spoločnosťou totiž podľa neho nebolo možné v zmysle zákona vôbec exekúciu voči SPP začať.Uviedol, že SPP bezprostredne po doručení upovedomenia o začatí exekúcie podnikol všetky kroky na ochranu svojich práv. Podal návrh na zastavenie exekúcie a súčasne podal podnety na preskúmanie zákonnosti postupu relevantných subjektov v tomto exekučnom konaní vrátane podania podnetu na Slovenskú advokátsku komoru, aby preskúmala postup právneho zástupcu cyperskej schránkovej spoločnosti Róberta Lenčéša, ktorý návrh na výkon exekúcie podal. SPP vo veci podal tiež trestné oznámenie.Šebesta 16. mája informoval o tom, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited pokračuje v nezákonných pokusoch o získanie 30 miliónov eur od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. SPP bolo 15. mája doručené upovedomenie o začatí exekúcie a následne boli zablokované finančné prostriedky na bankovom účte, napriek tomu, že je to vyslovene a v príkrom rozpore so zákonom.Šebesta tiež pripomenul, že Najvyšší súd SR síce v novembri 2018 svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre, avšak toto rozhodnutie nie je vykonateľné. SPP totiž v zákonnej lehote podal mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, ktoré v zmysle zákona zabraňuje možnosti začať voči SPP exekúciu.Šebesta dodal, že právoplatné rozhodnutia, ktoré sú výsledkom niekoľkoročného trestného konania, sú záväzné aj pre obchodnoprávne konanie. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP.