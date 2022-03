Fero Fenič vyzval Emira Kusturicu, aby vrátil cenu Febiofestu

Prezident českého filmového festivalu Febiofest Fero Fenič vyzval vedenie tohto podujatia, aby "kontroverznému" srbsko-francúzskemu režisérovi Emirovi Kusturicovi odobrali čestnú cenu Kristián.





Feničovi prekážajú Kusturicove sympatie s totalitnými vodcami a jeho aktuálny angažmán v ruskom armádnom divadle, informoval v utorok webový spravodajský portál iDNES.cz.Kusturica v roku 2017 získal na Febiofeste cenu Kristián za prínos do svetovej kinematografie. Do Prahy vtedy prišiel predstaviť svoj film Na mliečnej dráhe, v ktorom si s ním zahrala talianska herečka Monica Bellucciová.Fenič sa vtedy na protest po prvýkrát v histórii tohto filmového festivalu nezúčastnil na ceremoniáli."Bol som už vtedy proti tomu, aby ju dostal, a s Kusturicom, s ktorým sa poznáme z čias štúdia na FAMU (Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe), som sa odmietol stretnúť, aj keď o to stál," uviedol pre iDNES.cz zakladateľ a čestný prezident filmového festivalu Febiofest Fero Fenič.Dodal, že Kusturicov pôvodný "dvorný" slovinský kameraman Vilko Filač s ním taktiež spolupracoval na školských filmoch."Už vtedy mi jeho sklon k obdivu totalitných vodcov nedovolil nevidieť, že napriek jeho talentu ocenenie nezodpovedá eticko-morálnym hodnotám, ktoré Febiofest a jeho cena reprezentujú a ktoré nemožno od umeleckých výsledkov oddeliť. Žiaľ, nebol som vedením festivalu vypočutý. Teraz som vedenie Febiofestu opäť požiadal, aby mu cenu odobralo, a vyzval som ho listom na jej vrátenie," uviedol Fenič (pôvodom Slovák) podľa záznamu iDNES.cz.Minulý týždeň vyšlo najavo, že sa tento známy srbský režisér stane vedúcim riaditeľom Ústredného akademického divadla ruskej armády v Moskve. Hovorkyňa ruského ministerstva obrany informovala, že Kusturica prijal ponuku na tento post od ruského ministra obrany Sergeja Šojgua. Kusturica uviedol, že viesť ústredné armádne divadlo "s veľkou históriou a tradíciou" je pre neho "veľká česť".