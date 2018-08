Festival 4 živly otvorí Happy End z roku 1967

Ilustračné foto. Foto: Lukáš Valentovič/TASR Foto: Lukáš Valentovič/TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Tridsiatku celovečerných filmov a tri pásma krátkometrážnych snímok ponúkne letný filmový festival 4 živly. Jubilejný 20. ročník podujatia sa uskutoční v Banskej Štiavnici od 8. do 12. augusta v kinosálach, kaviarenských priestoroch, ale aj pod hviezdnou augustovou oblohou. Na banskoštiavnickom amfiteátri premietne festival aj svoj otvárací film v stredu večer.Otváracím filmom je československá snímka Happy End, ktorý v roku 1967 nakrútil režisér Oldřich Lipský.TASR informoval PR manažér podujatia Peter Gašparík.Štvrtkový večer bude patriť novšej klasike Šťastie, ktorú v roku 1998 nakrútil režisér Todd Solondz. O tejto snímke sa často hovorí ako ododal.V piatkovom programe festivalu figuruje bizarný austrálsky thriller Autokino skazy (Brian Trenchard-Smith, 1986), ktorý ponúkne nekompromisné, no zároveň úsmevné predstavenie nielen svojim hrdinom, ale aj divákom na amfiteátri. Po ňom sa môžu presunúť na nočné premietanie nemého filmu Hriechy lásky (Karel Lamač, 1929) so živým hudobným sprievodom na nádvorí Starého zámku. Cestou bude pre nich pripravená v centre mesta interaktívna svetelná inštalácia Živelné digitálne graffiti, ktorú pri príležitosti 20. výročia festivalu pripravili organizátori v spolupráci s banskobystrickým Festivalom svetla a tieňa.poznamenal Gašparík.Sobotný filmový program vyvrcholí na amfiteátri projekciou ruskej komédie Kukuška (r. Alexander Rogožkin, 2002), v ktorej sa na konci 2. svetovej vojny v ľudoprázdnej krajine na severe Európy stretne mladá Laponka s ruským a fínskym vojakom. Jazyková bariéra aj odlišné postoje postáv budú na plátne zdrojom viacerých humorných situácií.Festival, ktorý okrem filmového programu ponúka viacero sprievodných podujatí - prednášku, kvíz, viacero výstav, nočné party, uzatvorí premietanie legendárnej československej komédie Skalní v ofsajde (r. Ján Lacko, 1960) o trojici futbalových fanúšikov, ktorí chcú využiť životnú príležitosť vidieť zápas národného mužstva s Brazíliou.V sprievodnom programe nechýbajú projekcie pre detské publikum, rovnako dvojica tvorivých dielní a náučná prechádzka spojená s workshopom.