Festival 4 živly ponúkne dokument o Formanovi i novú rozprávku

Miloš Forman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júla (TASR) - Dokument o Formanovi i novú česko-slovenskú rozprávku ponúkne 21. ročník Letného filmového festivalu 4 živly. Uskutoční sa v Banskej Štiavnici od 7. do 11. augusta a jeho témou sú Čísla. "," uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave výkonný riaditeľ festivalu Ondrej Starinský.Program prinesie rôzne druhy a žánre - od experimentálnych filmov určených menšinovému publiku až po tzv. divácke snímky. Tematický výber filmov a viacero sprievodných podujatí ponúkne festival v banskoštiavnickom kine, kaviarňach, ale aj v amfiteátri s výhľadom na mesto. "," povedal pre TASR Starinský s tým, že festival uvedie v amfiteátri aj legendárny film Pražská 5, atypický debut režiséra Tomáša Vorla z roku 1988. Päť filmových miniatúr združených pod názvom Pražská 5 predstavuje novotvar, ktorý sa nedá situovať do bežných kategórií rozprávania a žánru. Prináša radikálne odmietnutie foriem aj hodnôt spájaných s agitačnou filmovou tvorbou obdobia socializmu.Lákadlom pre divákov bude tiež dokumentárna snímka Forman vs. Forman, najnovšie dielo známej českej filmárky Heleny Třeštíkovej. Spolu s kolegom Jakubom Hejnom nakrútila pútavý portrét, ktorý predstavuje svetového filmového režiséra Miloša Formana ako charizmatického človeka a tvorcu večne pohybujúceho a hľadajúceho slobodu nielen vo filmoch, ale aj vo vlastnom živote. Snímka je kolážou súkromných aj oficiálnych archívov a autobiografických spomienok, ktoré nahovoril režisérov syn Petr.V slovenskej predpremiére uvidia diváci aj hudobných dokument s anglickým názvom The Sound Is Innocent (v preklade - Zvuk je nevinný), ktorý ich zavedie do snového sveta elektronickej hudby. Režisérka a alternatívna hudobníčka Johana Ožvold (predtým Švarcová) prevedie publikum tajuplným bludiskom nahrávacích štúdií, v ktorom stretne významných tvorcov a odhalí kľúčové momenty vývoja elektronického zvuku. Film je generačnou výpoveďou o pluralite elektronickej hudby, premeny jej funkcií a vnímania. "" avizujú organizátori.Súčasťou Letného filmového festivalu v Banskej Štiavnici sú aj tento rok Detské 4 živly, ktoré ponúknu filmový i sprievodný program pre deti a ich rodičov. "" informoval PR manažér Peter Gašparík. Snímka rozpráva príbeh šikovného hodinárskeho učňa Urbana, ktorý na ceste za zázračnými hodinkami, varujúcimi pred Smrťou, prekoná mnohé nástrahy a zachráni tak svoju milovanú Lauru. V novinke hrá viacero známych českých hercov. Medzi nimi napríklad Miroslav Krobot, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml. či Viktor Preiss. V hereckej zostave figuruje aj slovenská herečka Éva Bandor.Ďalšie informácie o kolekcii filmov a sprievodných podujatia nájdu záujemcovia na www.4zivly.sk.