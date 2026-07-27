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 24hod.sk    Kultúra

27. júla 2026

Festival 4 živly v Banskej Štiavnici opäť prinesie filmový program, koncerty ale aj dve diskusie o dôležitých témach


Tagy: Filmový festival Letný filmový festival 4 živly

Festival sa začne v Banskej Štiavnici 6. augusta a potrvá do 9. augusta. Letný filmový festival 4 živly čoskoro odštartuje svoj 28. ročník a tentokrát je venovaný téme generácie. Ako sa na ...



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festival 4 zivly banska stiavnica 676x507 27.7.2026 (SITA.sk) - Festival sa začne v Banskej Štiavnici 6. augusta a potrvá do 9. augusta.


Letný filmový festival 4 živly čoskoro odštartuje svoj 28. ročník a tentokrát je venovaný téme generácie.

Ako sa na Slovensku vychovávali deti


Divákov láka nielen tematickým filmovým programov, ale aj ponukou sprievodných podujatí, diskusií či koncertov.

Festival sa začne v Banskej Štiavnici 6. augusta a potrvá do 9. augusta. V spolupráci s banskoštiavnickým kultúrnym centrom Eleuzína ponúkne diskusiu s názvom Generácia a intimita, v ktorej antropologička Helena Tužinská a filozof Anton Vydra porozprávajú o medzigeneračných rozdieloch vo vnímaní blízkosti, bezpečia aj vzťahov.

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Spolok Živena pripravil aj dve diskusie o dôležitých témach, v ktorých sú generačné rozdiely výrazne vnímané. Predsedníčka spolku Radka Semancová napríklad priblíži, ako sa na Slovensku vychovávali deti od čias osvietenstva až po súčasnosť.

Medzigeneračný vedomostný kvíz


Odborníčka na históriu financií Ivana Klimentová bude zase hovoriť o spôsoboch, akými jednotlivé generácie pristupovali k peniazom, hospodáreniu či rodinným financiám a ako sa tento vzťah menil v rôznych historických obdobiach, v časoch blahobytu aj kríz.

„Tému generačných rozdielov s humorom otvorí v podkroví kaviarne a kultúrneho centra Art Cafe kabaretné predstavenie Hot Flashes Trio: Tri vlny a jeden nával. Ide o prvý slovenský stand-up o menopauze, v ktorom sa tri herečky z troch generácií pozrú na obdobie klimaktéria s nadhľadom, otvorenosťou a humorom,“ priblížilo OZ štyri živly.

Pre tých, ktorí radi testujú svoje znalosti organizátori pripravili aj Medzigeneračný vedomostný kvíz a pre tých, ktorých zaujíma, čo je to umelecký výskum, čaká tvorivo-diskusná dielňa Od boomerov po alfu. Festival ju pripravil v spolupráci s FilmEU. Účastníci budú hľadať odpovede na otázky, čo majú generácie spoločné, čím sa odlišujú a na akých témach možno postaviť medzigeneračný dialóg.

Chýbať nebudú ani koncerty. Na festivale vystúpi bratislavská kapela Duplex Komplex či speváčka Sisa Fehér spolu s českým pianistom Vojtěchom Procházkom, ktorí predstavia oceňovaný album Mammatus v špeciálnej akustickej podobe. Sprievodný program doplní aj sobotná opekačka v kultúrno-turistickom centre Hájovňa, spojená s koncertom hudobníka a herca Ondřeja Daniša.


Zdroj: SITA.sk - Festival 4 živly v Banskej Štiavnici opäť prinesie filmový program, koncerty ale aj dve diskusie o dôležitých témach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Filmový festival Letný filmový festival 4 živly
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