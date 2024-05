Festival Atmosféra 2024 v Hontianskych Nemciach zverejnil hudobný program

Hontianske Nemce budú od 2. do 4. augusta miestom dvanásteho ročníka festivalu Atmosféra. Aktuálny ročník prinesie silný line-up nielen zo Slovenska a Českej republiky - po prvýkrát do Hontianskych Nemiec zavítajú interpreti z Veľkej Británie.







V zozname domácich interpretov sú Jana Kirschner, skupiny Korben Dallas, Para, Billy Barman, Medial Banana, Dennyiah, Fvck Kvlt, projekt KKR (Kontrola kvality reality), Katarína Koščová s Danielom Špinerom či Robert Pospiš s Martinom Sillayom, ktorí zahrajú svoje Piesne na dobrú noc.Návštevníkov určite osloví aj vystúpenie viac ako 70 detí z bratislavského zboru Superar, ktorý sa predstaví s členmi Slovenského komorného orchestra s projektom Oslava rozmanitosti. Rovnako silný zážitok prinesie aj spojenie Folk&Bass Orchestra spolu so Ženami z Muzičky. Dokopy sa na dvanástej Atmosfére predstaví takmer 30 hudobných zoskupení a interpretov.V rámci zahraničných mien do Hontianskych Nemiec z Veľkej Británie zavíta speváčka Caoilfhionn Rose ako aj hudobník Daudi Matsiko. Z Českej republiky príde po prvýkrát Lenka Dusilová Band, okrem nej sa so svojou experimentálnou tvorbou predstaví aj trio Himalayan Dalai Lama a po dvoch rokoch sa vráti hudobník Václav Havelka, tentokrát vystúpi s Irenou a Vojtěchom Havlovými."Aj tento rok chceme našim návštevníkom na atmosférickú lúku priniesť skutočne čarovnú Atmosféru. Snažíme sa pre nich aj pre nás vytvoriť priestor, kde môžeme byť sami sebou a plne autentickí. Vytvoríme malebný mikrosvet, v ktorom sa navzájom budeme cítiť akceptovane, slobodne a bezpečne," hovorí hlavná organizátorka Gretka Pavlovová.