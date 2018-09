Festival čínskych filmov premietne aj Annaudov Totem vlka

Filmový režisér JEAN-JACQUES ANNAUD. Foto: latimesblogs.latimes.com Foto: latimesblogs.latimes.com

Bratislava 13. septembra (TASR) - Kolekciu siedmich celovečerných snímok premietne Festival čínskych filmov, ktorý sa uskutoční v Bratislave od 20. do 23. septembra. Podujatie organizuje Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR, Ministerstvo kultúry SR a Slovenský filmový ústav. Koná sa v rámci realizácie bilaterálnej dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou SR a vládou Čínskej ľudovej republiky.Prehliadku súčasnej čínskej kinematografie v bratislavskom Kine Lumiére otvorí film Môj tieň na úteku (r. Gangliang Fang, 2013). Rozpráva príbeh Tian Gufang, ktorá po tom, ako jej manžel odišiel do Ameriky, ostala sama so synom. Jej život naberie úplne iný spád, keď chlapcovi diagnostikujú Aspergerov syndróm.Stále vpred (Dante Lam, 2015) je názov filmu o tom, ako si úspešný cyklistický tím siaha na zlato. Cestu za ním však môžu zhatiť individuálne ambície jeho troch hlavných cyklistov, z ktorých každý chce byť ten najlepší.Titul Miesto len pre nás (Xu Jinglei, 2015) zavedie divákov vďaka príbehu hlavnej hrdinky aj do pražskej metropoly. Po tom, ako sa s ňou rozišiel snúbenec, rozhodla sa Jin zmeniť vzduch. Inšpirovaná rozprávaním svojej starej mamy a záhadným ľúbostným listom od Josefa Nováka z roku 1979 sa vydáva do Prahy, kde hľadá záhadné miesto "len pre nás" spomenuté v liste.Vo festivalovom programe nechýba ani režijný debut herečky Vicki Zhao Wei Na prahu dospelosti (2013). Ide o príbeh štyroch mladých žien a ich životných ciest, na ktorých sa stretávajú nielen s láskou a radosťou, ale i s útrapami dospievania.Akciu ponúkne snímka s názvom Jednotka Wolf Warriors (r. Jacky Wu Jing). Pri razii v centre drogovej mafie ostreľovač Leng bez rozkazu zastrelí muža. Keď si odpyká trest, prevelia ho k elitnej vojenskej jednotke Wolf Warriors a ocitá sa tvárou v tvár vycvičeným zabijakom, ktorých si najal šéf drogového kartelu, brat zastreleného muža. Ich úlohou je Lenga zlikvidovať.Priaznivcov prírody a hudby Jamesa Hornera určite zaujme čínsky film Totem vlka (2015), ktorý nakrútil francúzsky režisér Jean-Jacques Annaud. Rozpráva príbeh z konca druhej polovice 60. rokov. Chen Zhen, mladý študent z Pekingu, odchádza do Vnútorného Mongolska vyučovať nomádskych pastierov. Je to však on, kto sa z cesty naučí najviac - o živote v nádhernej, no drsnej a nehostinnej krajine, ako aj o jeho najobávanejšom obyvateľovi vlkovi.Festival uzavrie romantická komédia Vezmime sa (r. Liu Jiang) nakrútená ako spin off populárneho televízneho seriálu s rovnakým názvom. Vezmime sa sleduje štyri dvojice mladých ľudí, ktorí hľadajú toho pravého či tú pravú.Filmy budú uvádzané s anglickými aj slovenskými titulkami. Vstup na festival je zdarma.TASR informovalo Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR.