Festival Nestville Open Fest sľubuje žánrovú všehochuť, aj stretnutie so Samanthou Fox

Stretnutie so Samanthou Fox

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Hniezdne sa v dňoch 28. a 29. júna 2019 premení na miesto, ktoré sa vryje do pamäti vďaka pestrému hudobnému, ale aj atraktívnemu sprievodnému programu. Headlinerom podujatia sa tento rok stane ikona 80-tych rokov Samantha Fox.Anglická speváčka prostredníctvom video pozdravu sľubuje skvelú šou i svoje najznámejšie hity. Okrem hudobného zážitku si štyria šťastlivci z festivalu odnesú i zážitok z osobného stretnutia so Samanthou Fox. Na Facebooku Nestville Parku aktuálne prebieha súťaž o Meet & Greet.„Samantha Fox bola snom či vzorom mnohých ľudí. Podarilo sa nám získať pár chvíľ z jej času mimo pódia, ktoré doprajeme návštevníkom. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek. Dvoch výhercov osobného stretnutia so Samanthou, ktorí si môžu do zákulisia pozvať sprievodnú osobu, žrebujeme deň pred štartom podujatia ,“ prezradil spoluorganizátor podujatia Matúš Jaško. Informácie o prebiehajúcej súťaži o stretnutie s legendárnou Samanthou Fox sú dostupné na

https://www.youtube.com/watch?v=maZz3B4ivQg

Slovenským headlinerom Richard Müller

Na svoje si počas festivalu prídu nielen výhercovia stretnutia s anglickou headlinerkou. Návštevníkom sa vďaka autogramiádam, ktoré sa uskutočnia po jednotlivých vystúpeniach, budú venovať takmer všetci vystupujúci.Slovenským headlinerom bude Richard Müller, na ktorého hitoch vyrástla celá generácia. Aj samotný Rišo sa na blížiace podujatie teší „Strašne sa teším na Nestville Open Fest a dúfam, že prídete a budete mať takú istú radosť ako ja.“

https://www.youtube.com/watch?v=_JxaoG49FUg

O zábavu a humorné situácie sa iste postará nekonvenčná trojica S Hudbou Vesmírnou. Prierez svojej tvorby ponúknu Sima Martausová, Gladiátor, Peter Cmorik, Kristína, Sima, NoControl, Čendeš, Oasis tribute. Na Jamajku návštevníkov vďaka Reggea prenesie kapela Akustika. Dav zaiste rozblázni jedna z najobľúbenejších východniarskych kapiel Heľenine Oči.

https://www.youtube.com/watch?v=VYdgt8y0UhI

Štart prázdnin s nezabudnuteľnými zážitkami

V Nestville Parku je i tento rok postarané o skvelý detský program. Oslavu ukončenia školského roka a štart prázdnin deti absolvujú spolu so spevákom Mirom Jarošom.Ani tento ročník nebudú chýbať šarmantní hlavní hrdinovia z obľúbeného seriálu Oteckovia, ktorí v sobotu ponúknu Dobšinského rozprávky v svojom prevedení. Čítanie rozprávok bude prebiehať od 11:30. Následne sa aj títo fešáci presunú na autogramiádu.Pre najmenších je pripravených množstvo súťaží, atrakcií, detských divadielok, balónových či bublinkových show a omnoho viac! Zamaškrtiť si deti môžu v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate.Okrem hudobného a detského programu bude možnosť zatancovať si na Nestville Ibiza Párty, sledovať Nestville Rodeo Show na koňoch alebo si vychutnať pozeranie filmov v kine. Sprístupnená bude aj expozícia Nestville Park, vďaka ktorej návštevníci nahliadnu do tajov výroby whisky, ale aj ľudového remesla. Vstupenky na multižánrový festival Nestville Open Fest 2019 sú dostupné v sieti Ticketportal