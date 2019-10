Festival o živote a smrti v Banskej Bystrici otvorí aj tému eutanázie

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – Festivalu o živote a smrti bude patriť od 29. do 31. októbra už druhýkrát kultúrne centrum Záhrada v Banskej Bystrici. Organizátori sa rozhodli venovať počas troch dní pred Dušičkami "vyhostenej" téme, ku ktorej má každý človek, kultúra či náboženstvo špecifický vzťah. TASR o tom v pondelok informoval dramaturg Milan Zvada. Podujatie nesie názov Venček alebo rakvičku?"V našej kultúre hovoriť bežne o smrti či umieraní nemáme vo zvyku. Sú to však témy, ktoré sa prirodzene objavujú pravidelne v dušičkovom období, alebo na úrovni konkrétnych osudov známych ľudí, rodín či jednotlivcov počas celého života. Záhrada symbolicky pozve smrť späť medzi nás a dá jej priestor prostredníctvom výstavy, diskusie, divadla či filmu," priblížil Zvada.Festival 29. októbra o 18.00 h otvorí komentovaná výstava Maroša Rovňáka, vizuálneho umelca a performera, riaditeľa Stredoslovenskej galérie. Výstava fotografií bude venovaná histórii pochovávania v európskom prostredí od starých farských cintorínov s karnermi, cez ich likvidáciu až k novým parkovým cintorínom. Súčasťou vernisáže bude aj uvedenie videa In Absentia venovaného Martine Kušnírovej.Druhý festivalový deň sa začne popoludňajším workshopom, kde sa účastníci naučia, ako jednoducho si môžu vytvoriť prírodné vence a posledný deň podujatia bude venovaný téme eutanázia a diskusii: Eutanázia – právo či zločin?