Festival Rotenstein sa z Holíča presúva na hrad Červený kameň

Festival Rotenstein sa nebude tento rok konať na Holíčskom zámku, ale presúva sa opäť na hrad Červený Kameň v okrese Pezinok. Podujatie s uskutoční 28. a 29. mája.





Rytiersky festival sa vracia na miesto svojho vzniku hrad Červený kameň. Zmena nastala po roku 2017, keď sa podujatie premiestnilo do Holíča. V rokoch 2020 a 2021 sa však nekonalo pre pretrvávajúce protipandemické nariadenia."Sme veľmi vďační vedeniu mesta Holíč i obyvateľom za to, ako nás v roku 2017 prijali. Zámok je nádherné miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Po dvojročnej prestávke sa však obávame, že by sme kapacitne nedokázali zaplniť takú rozsiahlu plochu ako v časoch pred pandémiou," uviedol Bystrík Holeček z Agentúry Hector, ktorá festival organizuje.Podujatie sa bude konať od hradu až po lúky pred a pod jazdiarňou. "Na festivale nájdete stredoveké vystúpenia s koňmi, ako napríklad rytiersky alebo lovecký turnaj, vystúpenie sokoliarov na koňoch, ale aj interaktívne atrakcie. Nebudú chýbať aktivity so zvieratami alebo besedy pre fanúšikov histórie, ako aj mnohé iné zaujímavosti," doplnil Holeček.Pre dospelých návštevníkov budú súčasťou festivalu aj besedy s hosťami. "Tie budú venované výrobcom historických mečov alebo skutočnému rytierovi, ktorý porozpráva o tom, čo všetko obnáša povolanie rytiera," informoval organizátor.