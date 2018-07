Festival rozprávok Za siedmimi horami prilákal tisícky návštevníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Liptovský Ján 5. júla (TASR) – Najväčší slovenský rodinný priestorový festival Za 7 horami prilákal vo štvrtok do Liptovského Jána a Jánskej doliny tisícky návštevníkov. Vďaka prvému ročníku tohto podujatia sa jedna z najnavštevovanejších liptovských obcí zmenila na miesto plné radosti, detského smiechu, rozprávok a veselých príbehov. Festival počas trojdňového programu až do soboty 7. júla ponúka na piatich kilometroch od obce až po Stanišovskú jaskyňu zadarmo divadelnú tvorbu i bohatý rodinný program zameraný najmä na deti od troch do 12 rokov.Účastníci sa za tri dni zabavia, ale aj veľa naučia - napríklad to, ako podávať prvú pomoc, triediť odpad, čaká ich škola malých zbojníkov, vyskúšajú si dereš aj plieskanie bičom, futbalovú abecedu, hokej s hviezdami, môžu aj pohladiť zvieratká z kontaktnej ZOO. K festivalu sú pripravené aj sprievodné programy v Kúpeľoch Lúčky a v Hrabovskej doline.Rozprávkový dedko Miro Kasprzyk, ktorý návštevníkov prevádza a baví, vie o rozprávkach skoro všetko.povedal.Zámerom festivalu Za siedmimi horami je zároveň motivovať rodiny s deťmi, aby trávili čas vonku, s množstvom iných detí.doplnila manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.Hlavným lákadlom piatkového a sobotňajšieho programu budú divadelné predstavenia v čase od 9.30 h do 16.30 h. Pre deti a ich rodičov sú pripravené rozprávky O pyšnej Dorotke, Valibuk, O troch grošoch či Žabia princezná.vymenovala Šarafínová s tým, že bodku za festivalom dá nočný pochod po stopách obra Čutka, ktorý sa začne v Hrabovskej doline.OOCR Región Liptov podujatie realizuje v spolupráci s obcou Liptovský Ján, Kúpeľmi Lúčky a agentúrou Liptovactive.uzavrel starosta obce Juraj Filo.Finančné prostriedky na festival vo výške 22.000 eur poskytlo formou dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.