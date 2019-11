Festival slobody opäť pripomenie obdobie neslobody na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) – Multižánrový medzinárodný Festival slobody opäť pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. V poradí 9. ročník podujatia, ktoré od 11. do 17. novembra v Bratislave organizuje Ústav pamäti národa (ÚPN), ponúka viacero zaujímavých dokumentárnych a hraných filmov, výstavy, divadelné predstavenia či diskusie. Festival sa opäť tento rok rozšíri aj do regiónov ako filmová prehliadka spojená s diskusiami a iným programom.Dopoludňajší blok prehliadky v pondelok v bratislavskom Kine Lumiére je vyhradený pre študentov vybraných škôl. Program otvára český dokumentárny film 1989: Z denníka Ivany A (2014). Autentický denník osemnásťročnej Ivany A. sa stal predlohou filmu, ktorý osobitým pohľadom reflektuje posledný rok existencie socialistického Československa. Súčasťou filmu, obohateného o animácie a výraznú hudbu, sú aj sekvencie zo spravodajských a publicistických relácií, ukážky z dobovej tlače a fotografie. Po premietaní nasleduje diskusia s historikom ÚPN.Druhý blok tvorí film Skřivánci na niti (1969). Film bol zavretý do trezoru na dvadsať rokov, pretože odkrýval udalosti 50. rokov, ktoré mali navždy ostať utajené. Dej satirického filmu sa odohráva na šrotovisku v kladnianskych oceliarňach, ktoré sa stalo pracovným táborom pre "politických previnilcov" - intelektuálov, živnostníkov či veriacich ľudí. Vedľa nich pracujú ženy a dievčatá, ktoré sa snažili o útek za hranice. Film je pásmom paradoxných, groteskných či lyrických situácií, ktoré vyjadruje vieru v človeka, v jeho schopnosti nájsť v každej ťaživej situácii iskričku nádeje a prekonať najťažšie rany osudu aj napriek bezohľadnej diktatúre.Festival slobody slávnostne otvorí o 18.00 h životopisná dráma Gundermann (2018), skutočný príbeh o východonemeckom spevákovi a textárovi, ktorý pracoval na obrovskom bagri v povrchovej bani a mal vyhranené ľavicové názory. Gerhard Gundermann bol prototypom občana Nemeckej demokratickej republiky, ktorý sa stal – v idealistickej predstave, že bude môcť niečo zmeniť – spolupracovníkom východonemeckej tajnej polície Stasi. Po roku 1989 je konfrontovaný so svojou činnosťou a verejne k nej zaujíma postoj.V ďalších dňoch si návštevníci prehliadky môžu pozrieť napríklad maďarskú snímku Námestie Moskva (2001). Film sa odohráva v Budapešti v čase zmien politického režimu v roku 1989. Začína sa dňom 27. apríla 1989, v deň 18. narodenín hlavného hrdinu. Mladí ľudia, ktorí práve maturujú, majú najmenší problém so sledovaním politických zmien, pretože teraz začína pre nich život s veľkým "Ž". Film ukazuje archívne zábery, cez maďarské a zahraničné spravodajstvo, kde sa objavuje niekoľko domácich historických udalostí, vrátane opätovného pochovania Imre Nagya, smrť a pohreb Jánosa Kádára ako aj škandál, ktorý sa stal v tom istom roku z preniknutia maturitných tém na verejnosť.V programe figuruje aj historická dráma Toman, skutočný príbeh rozporuplného človeka, ktorý významne ovplyvnil vývoj v povojnovom Československu. Zdeňek Toman je bezškrupulózny obchodník s obrovskou mocou a zásadnou úlohou – zohnať peniaze, ktoré zaručia komunistom vyhrať voľby. Čierny obchod s nedostatkovým tovarom, vydieranie, "kasírovanie" vojnových zločincov aj ich obetí. Nič mu nebránilo v snahe získať peniaze pre seba, pre rodinu, pre stranu. Film odkrýva obdobie tzv. tretej republiky, temné roky 1945 – 48 a príbeh človeka, o ktorom sa nikdy nehovorilo.Súčasťou festivalu bude medzinárodná diskusia - November '89 venovaná pádu komunistických režimov v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Jej hosťami budú Ján Čarnogurský, Ivan Bába, Lukasz Kamiński, Richard Cummings.Vo štvrtok (14. 11.) o 13.00 h si študenti pri Univerzite Komenského v Bratislave pochodom pripomenú spomienkové podujatia a v divadle Malá scéna STU v Bratislave sa odohrá divadelné predstavenie Audiencia (Divadlo Jonáša Záborského v Prešove), ktoré v roku 1975 napísal disident a porevolučný prezident Václav Havel. Po skončení predstavenia bude nasledovať diskusia s historikom ÚPN Ondrejom Podolcom a hercami Igorom Kasalom a Michalom Novodomským.Podrobný program nájdu záujemcovia na www.festivalslobody.sk.