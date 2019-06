Festival sociálnych inovácií v Banskej Bystrici priniesol mnoho aktuálnych tém a diskusií Foto: British Council Slovensko Foto: British Council Slovensko

Banská Bystrica 25. júna (OTS) - Festival sociálnych inovácií je súčasťou projektu People to People Slovakia, ktorý na Slovensku zastrešuje British Council. Pred týždňom spojil na jednom mieste odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorá sa aktívne zaujíma o témy ako sociálne podnikanie, kritické myslenie či komunitné umenie v Prešove. Tentoraz sa miestom výmeny inšpiratívnych a zaujímavých podnetov k témam, ktoré si nepochybne zaslúžia pozornosť a priestor v spoločenskej diskusii, stala Cikkerova sieň mestskej radnice v Banskej Bystrici.Projekt People to People Slovakia nie je v Banskobystrickom kraji neznámy. British Council tu počas prvých mesiacov tohto roka organizoval prostredníctvom svojich partnerov aktivity zamerané na témy sociálnych inovácií, kritického myslenia či komunitného umenia. Cieľom je otvoriť spoločenskú diskusiu na uvedené témy, navzájom prepojiť domácich aj britských odborníkov z praxe, ktorí majú možnosť vymieňať si skúsenosti a nadväzovať partnerstvá pre budúce projekty.Po Prešove sa stala miestom konania festivalu aj Banská Bystrica. Počas festivalu boli predstavené všetky tri oblasti projektu a prebehli diskusie so širokým zapojením odborníkov, študentov, predstaviteľov neziskového sektora, učiteľov a iných.Festival sociálnych inovácií v Banskej Bystrici odštartovala panelová diskusia zameraná na kľúčové oblasti celého projektu, ktorej témou bola myšlienka „Keď staré riešenia na nové problémy nefungujú“. Zúčastnili sa jej predstavitelia neziskových organizácií Epic, Živica, Truc sphérique, British Council a zastúpenie mala aj britská organizácia RIO (Real Ideas Organisation), ktorá je jedna z najinovatívnejších a najaktívnejších v Británii, práve v oblasti sociálneho podnikania a inovácií.Účastníci mali tiež možnosť zoznámiť sa s formátom Pecha Kucha, ktorého zámerom je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov, na ktorých slovný opis majú obmedzený čas. Takýmto spôsobom si môžu overiť svoju schopnosť zaujať diváka a pritom ho oboznámiť s danou problematikou. Na festivale sociálnych inovácií v Banskej Bystrici sa prezentujúci každý svojim spôsobom vyjadrili k téme „Za všetkým hľadaj (aktívneho) človeka“.Workshop zameraný na komunitné umenie viedla britská expertka Selina Busby, vysokoškolská pedagogička a divadelníčka, ktorá sa zameriava na prácu s komunitami a aplikovaným divadlom. Selina pôsobí ako mentorka metódy Verbatim, ktorá dáva hlas ľuďom, nie umelcom, pričom pracuje s ich pamäťami, potrebami a túžbami, ktoré pretavuje do umeleckých výpovedí. V rámci projektu People to People Slovakia to bola pre ňu už druhá návšteva Slovenska. Ďalší z workshopov, ktorý bol tiež súčasťou festivalu, viedol britský expert Matt Little, spoluzakladateľ organizácie Real Ideas Organisation. Jeho úlohou je dohliadať na to, aby projekty, na ktorých organizácia pracuje, mali skutočný sociálny a ekonomický dopad a hľadať spôsoby, ako môžu mladí ľudia a jednotlivci naplno rozvíjať svoj potenciál. O svoju expertízu sa podelil aj s účastníkmi Festivalu sociálnych inovácií v Banskej Bystrici.,“ hovorí, projektová manažérka z British Council Slovensko.Podujatie ukončil svojim hudobným vystúpením multiinštrumentalista Michal Smetanka.