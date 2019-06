Festival Topfest na Zelenej vode štartuje už o tri dni

Topfest, ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 25. júna (TASR) – Rekreačný areál Zelená voda v Novom Meste nad Váhom je pripravený na festival Topfest, ktorý sa začína už o tri dni. Organizátori pripravili v dňoch 28. a 29. júna pre fanúšikov tri pódiá so špičkovým hudobným programom. Prírodná plocha s jazerom a zeleňou dodáva festivalu nový rozmer. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.upresňuje organizátor Dušan Drobný.Festival ponúka dva dni plné hudby. Blue stage, čiže hlavné pódium bude patriť headlinerom – gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators, skupine Apollo 440, kapelám Deez Nuts, Horkýže Slíže, Čechomor. Na Green stage vystúpia Desmod, Zemětřesení, Šarišanci, Lukáš Adamec a ďalší. Storm stage bude určená pre fanúšikov hlavne domácej scény a zahrajú na ňom aj mladé nádejné slovenské kapely. Na Storm stage sa bude po oba dni festivalu konať semifinále hudobnej súťaže Rocková maturita. O dobrú náladu sa postará aj česká skupina Walda Gang, ktorá sa živí recesiou a country - rockovými úpravami najväčších hitov nesmrteľného Waldemara Matušku. V ich podaní zaznejú hitovky Eldorádo, Jó třešně zrály, Písnička pro Zuzanu, Orchestrion alebo Slavíci z Madridu.Na festivale sa môžu tešiť na sprievodný program a množstvo atrakcií pre mladších, ale aj starších návštevníkov. Nebudú chýbať kolotoče, vodný futbal, vodné atrakcie, virtuálna realita, 5D kino, outdoorová hra Somewhere a Topfest run.dodáva Drobný.Fanúšikovia si užijú množstvo stánkov s rôznorodým tovarom aj stánky s festivalovým jedlom. Stanové mestečko sa nachádza priamo v areáli Zelená voda. Pre návštevníkov pripravili organizátori kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať z Hlavnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelená Voda a opačne.