Festival Tužina Gro(o)ve 2020 ponúkne vystúpenia z domova aj zo zahraničia

Hatalisko v Tužine (okres Prievidza) bude opäť dejiskom multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve. Piaty ročník podujatia 24. a 25. júla ponúkne vystúpenia umelcov z domácej a zahraničnej alternatívnej hudobnej scény, výmenu vecí či remeselný trh. 24hod.sk o tom za organizátorov informovala Andrea Dubecová.





„Festival sa každoročne koná v oáze na okraji lesov, ohraničenej pohoriami Strážovských vrchov a Malej Fatry. S nápadom na jeho organizáciu prišiel otec so synom z dedinky Poluvsie. Zdalo sa im, že v okolí sa nevenuje dostatočná pozornosť alternatívnej hudobnej scéne, a tak si povedali, že to zmenia," spomenula Dubecová.Podujatie Tužina Gro(o)ve prvýkrát podľa nej otvorilo svoje brány v roku 2016 a odvtedy sa na ňom vystriedalo množstvo umelcov z domácej aj zahraničnej scény. „V tomto roku na festivale vystúpia Bufet, Darkness Positive, Chill on the Sun, Katarína Máliková, Longital, Martin Geišberg, Matej Tále, The Wilderness, Tomáš Gregor, Tusté Baletky, Vojta Violinist, Steppers Division a WWW Neurobeat," priblížila.Každoročnou súčasťou festivalu je aj remeselný trh Gro(o)ve Market, Potulná čajovňa či Elektrocentrála, venujúca sa len elektronickej hudbe od interpretov zo Slovenska aj zahraničia. „Tento rok vzdáva poctu prievidzskej technotradícii, ale privíta aj celoslovenské legendy ako EDK Sound System či Future Sound of Petržalka," doplnila Dubecová.Už od svojho začiatku sa organizátori festivalu podľa nej snažia predstavovať svojim návštevníkom šikovných ľudí z okresu Prievidza.„Tento rok na festival zavíta napríklad Dominik 'Preceda' Gramantík, osobnosť prievidzskej bike scény, s prezentáciou a premietaním krátkych filmov zo života bike patrola vo Francúzsku, v Kanade a Peru. Okrem toho budú môcť návštevníci využiť stánok na výmenu vecí, o ktorý sa postará prievidzská dobrovoľnícka skupina z novootvoreného kamenného výmenného obchodíku BerTo!," dodala.

Vstupenky tu https://tootoot.fm/sk/events/5e4155f92c5ab10b5c1a5042?ref=codnes