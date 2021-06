Festival Virvar ponúkne predstavenia divadiel z piatich krajín

Na deviatom ročníku festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny sa v Košiciach predstaví celkovo 14 divadiel zo Slovenska i zahraničia. Podujatie sa bude konať na viacerých miestach od štvrtka do nedele (3. - 6. 6.) a jeho súčasťou bude opäť aj festival flašinetárov.



Snahou organizátorov je čo najviac divadelných predstavení i sprievodných podujatí ponúknuť divákom v exteriéri. Hlavným hracím priestorom bude átrium Bábkového divadla v Košiciach (BDK) spolu s divadelnou sálou. Virvar si našiel cestu aj do Kasární/Kulturparku, pred historickú budovu Štátneho divadla alebo na Dominikánske námestie.



„Aj napriek tomu, že pandemické opatrenia sa postupne uvoľňujú, obmedzenia ešte na tohtoročnom Virvare pocítime. Mrzí nás, že z dôvodu opatrení na hraniciach, prípadne povinnej karantény pri návrate zo zahraničia, sa divadlá z niektorých krajín nebudú môcť na festivale zúčastniť tak, ako to bolo zvykom po iné roky. O to viac priestoru však dostanú na festivale divadlá i slobodní umelci z celého Slovenska,“ informoval riaditeľ BDK Pavol Hrehorčák.



Spomedzi zahraničných hostí sa v hlavnom programe predstavia divadlá z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Litvy. Zo Slovenska to budú divadlá zo Senca, Žiliny, Nitry, Trnavy, Prešova či Žiliny. Festival otvára i uzatvára domáce BDK, ktoré sa predstaví s inscenáciami Kocúr v čižmách a novinkou Chaplin.

Na snímke generálna skúška inscenácie Chaplin v Bábkovom divadle Košice 19. mája 2021.

Foto: TASR - František Iván

Organizátori ďalej informovali, že respirátory budú povinné v divadelnej sále i v interiéri divadla pre všetkých návštevníkov. Počet osôb na predstavení v interiéri je limitovaný na 50 percent celkovej kapacity sály. Pre obmedzenia sa nekonajú tradičné umelecké workshopy, Virvarland a väčšina sprievodných podujatí. Organizátorom je občianske združenie pri BDK v spolupráci s týmto divadlom.„Osobne mám radosť, že okrem domácich a zahraničných divadelných súborov dostanú v rámci programu priestor aj krajské zariadenia sociálnych služieb, ktoré počas Mostu virvarových úsmevov budú môcť prezentovať práce svojich klientov,“ doplnil predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Festival flašinetárov sa koná pod patronátom košického flašinetára Tomáša Plaszkého. Okrem Slovákov s hracími skrinkami naň prídu aj hostia z Českej republiky, Poľska a Litvy.