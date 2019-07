Festival Za 7 horami potešil v Jánskej doline rekordných 18.000 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Liptovský Mikuláš 8. júla (TASR) – Druhý ročník rodinného festivalu Za 7 horami navštívilo od štvrtka (4. 7.) do soboty (6. 7.) v Jánskej doline rekordných 18.000 detí. Podľa projektovej manažérky festivalu Kataríny Šarafínovej odohralo päť divadiel na piatich kilometroch v Jánskej doline až tridsať predstavení. Festival pod holým nebom bol bezplatne prístupný a okrem divadelných predstavení žil aj pohybom, zábavou, známymi osobnosťami, tancom, spevom či vzdelávaním.Počas celých troch dní na festivale návštevníkov bavili klauni Adyno a Lupy, žongléri aj rozprávkový deduško Miro. "Boli v pohybe a prechádzali všetkými hlavnými miestami festivalu, ľudia ich stretávali na chodníkoch a odnášali si autentické zážitky plné úsmevov a letnej nálady. Nechýbali folklórne vystúpenia, plieskanie bičom, škola malého záchranára aj škola electric boogie s Petrom Batthyanym," uviedla Šarafínová s tým, že všetky programy sa odohrali v prírode.Na rodiny s deťmi čakalo päť rozprávkových kráľovstiev v prírode. "Každý deň sa začínal v amfiteátri Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne a postupne sa program niesol celou Jánskou dolinou. Festival bol určený najmä pre rodiny s deťmi od troch do dvanástich rokov. Rodiny s menšími deťmi, ktoré chceli vidieť všetky festivalové lokality, využívali bezplatný kyvadlový autobus," dodala Šarafínová."Na festivale sme v podstate vytvorili až päť menších festivalov, ktoré sme spojili do jedného. Každý si vybral podľa chuti a nálady miesto, ktoré mu vyhovovalo alebo sa rodiny družne prechádzali po doline a nasávali atmosféru viacerých či všetkých miest festivalu. Okrem divadiel sa dámy a deti zapotili napríklad pri tanečnej zumbe pod holým nebom, páni a deti pri futbale, hokejbale a iných športových aktivitách," konkretizovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Darina Bartková.Podotkla, že výborná šou čakala na návštevníkov v sobotu na hlavnom pódiu. "Bavila Sranda Banda, spevák Robo Papp, bubnová šou Tambores. Po prvýkrát v histórii na Liptove pre verejnosť hral nástroj didgeridoo, domorodý dychový nástroj pôvodných obyvateľov Austrálie. Dokopy sme v Liptovskom Jáne privítali až 18.000 návštevníkov, pričom najsilnejším dňom bola podľa našich očakávaní práve sobota, teda hlavný festivalový deň," uzavrela riaditeľka OOCR Región Liptov."Tisícky usmiatych a šťastných detí sú pre nás záväzkom zorganizovať toto podujatie aj o rok. Fanúšikovia rozprávok a šťastných koncov si tak už teraz môžu do kalendára zapísať termín 2. až 4. júla 2020," prisľúbil riaditeľ festivalu Michal Rybanský.Podujatie Za 7 horami spolu s obcou Liptovský Ján, agentúrou Go4Promo a partnermi organizovala OOCR Región Liptov a použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 22.000 eur.