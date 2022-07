Festival Živé sochy 2022 v Spišskej Novej Vsi tento rok s Mariánom Labudom ml.

Metropola Spiša sa počas tohto víkendu premení na obrovskú galériu, kde stretnete živé sochy Petry Vlhovej či Petra Sagana, ale aj najznámejších svetových osobností ako Coco Chanel, Alberta Einsteina aj Milana Rastislava Štefánika. Intenzívny program na dvoch pódiách s headlinerom Robom Opatovským, chillout zóna pre oddych, aj detská zóna s 30 metrovým vyhliadkovým kolesom, sľubujú fantastické zážitky.

Zábava a vzdelávanie so živými sochami



Diváci si budú môcť pozrieť slovenské živé sochy od umeleckej skupiny BIG NAMES, ktorá je aj autorom tohto projektu, zatancovať si s bubeníkmi z CAMPANA BATUCADA, vypočuť si kapely FUNKIEZ a Sematam a prídu aj „zrkadloví ľudia“ Mirror Family. Program ozvláštni vystúpenie Roba Opatovského a na pódiu pri Radnici je v pláne komorne ladený program. Diváci si tam užijú. vystúpenie pôvabného Paper Moon Tria, sláčikového orchestra a svoje umenie predvedie aj mím Vlado Kulíšek. Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa vždy radi priučia novým poznatkom. K ich službám budú siedmi zahraniční umelci, ktorí budú znázorňovať významné osobnosti vedy a kultúry a vytvoria živú encyklopédiou svetových i slovenských dejín priamo v uliciach mesta. Ako najväčšie prekvapenie sa predstaví dvojnásobný majster sveta živých sôch Candy Man z Nemecka. Vyniká detailnou prepracovanosťou, o čom sa budete môcť presvedčiť na vlastné oči.



Tešiť sa môžete aj na špeciálneho hosťa, ktorý sa, za Vašej spoluúčasti, premení na živú sochu – tento rok sa touto sochou stane herec Majo Labuda ml.

„Mnohí východniari si už leto bez Festivalu Živé sochy na Spiši ani nevedia predstaviť. Hovoríme totiž o jednom z najprestížnejších podujatí Košického samosprávneho kraja. Vedia o ňom doma aj vo svete, čo je vidieť v stále narastajúcej prítomnosti zahraničných návštevníkov. Unikátny festival, ktorý nenájdete nikde na okolí sa od svojho vzniku neustále zdokonaľuje. Rodinu dobre známych sôch dopĺňajú nové, čím sa podujatie stáva každý rok viac originálne. Svoje majstrovstvo už Živé sochy stihli predviesť na domácej pôde počas Župných dní v Košiciach a tiež na cestovateľskom veľtrhu ITF v Bratislave, kde sme náš kraj prezentovali ako hlavný partner. Pozvania na vystúpenia však prichádzajú z rôznych kútov zahraničia, preto som nesmierne hrdý, že toto zoskupenie našlo svoj domov v Košickom kraji. Tí koniec júla bude v Spišskej Novej Vsi pestrý, ja osobne sa teším, z toho, že počas dvoch dní v uliciach stretnem niekoľko úspešných športovcov, samozrejme v podaní Big Names,“ pozýva na festival predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Sme neskutočne radi, že prichádza ročník, ktorý chceme poňať takto uvoľnene, a konečne bez obmedzení. Vizuálne krásnou novinkou tohto ročníka bude vyhliadkové koleso s priemerom 30 metrov v detskej zóne, ktoré k nám prekočovalo z festivalu Pohoda a poskytne návštevníkom pohľad na festival z vtáčej perspektívy. Okrem toho sme sa zamerali aj na to, aby sa tu dobre cítili tiež detskí festivaloví hostia a preto na druhom pódiu pri Radnici vystúpia aj rôzne divadielka či mím, a predstavia sa aj živé sochy športových hrdinov ako Petra Vlhová či Peter Sagan. Pre dospelákov sme prichystali skutočne veľkú a štedrú gastrozónu a spomeniem aj Roba Opatovského, ktorý nám bude spievať v sobotu večer z hlavného pódia. Mňa osobne ešte teší, že pozvanie byť živou sochou prijal Marián Labuda ml., a ani sme ho nemuseli veľmi presviedčať. Kopec farby na tvári a tele, veľmi nepohodlný kostým bronzovej sochy mu ale vynahradí odozva od ľudí a skvelý pocit. Byť bronzovou sochou samého seba – taká bude jeho rola na našom festivale,“ teší sa z príprav autor a organizátor festivalu Radovan Michalov zo zoskupenia BIG NAMES.Na festivale okrem vyššie spomenutého nájdu návštevníci aj chillout zónu, ktorá bude tvoriť prijemné zázemie pre tých, ktorí si od exponovaného programu potrebujú troška oddýchnuť a načerpať sily, či pozbierať inšpirácie na svoje ďalšie výlety. Svoje miesto na podujatí bude mať aj stánok Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.„V meste, ktoré je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj, si toto tradičné podujatie vychutnáme už po šiesty krát, a aj tentoraz bude pre všetkých návštevníkov zdarma. Program podujatia začne už v piatok o 15:00 h na Radničnom námestí a bude pokračovať až do nedele. Mňa osobne veľmi teší, keď vidím, ako sa festival rozrastá v kvalite a kráse, a ako tým dotvára pestrú ponuku atraktívnych možností trávenia voľného času na Spiši. Náš informačný stánok, v ktorom návštevníkom priblížime nielen tradičné atrakcie Košického kraja, ale aj nové zážitky na Kraji sveta, bude na novoveskom námestí stáť v sobotu. Okrem toho sa malí návštevníci môžu tešiť aj na stretnutie s hrdinami z čarovnej krajiny Haravara, ktorí sa na podujatie chystajú už v piatok,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.Všetky praktické informácie o podujatí, v podobe interaktívnych mapiek, programu aj užitočných linkov, môžete mať po ruke vo svojom mobile vďaka aplikácii „Živé sochy“, ktorú si stiahnete pre Android aj iOs zadarmo. Aplikácia vám pomôže nájsť jednotlivé sochy na námestí a poskytne vám tiež zaujímavé informácie o osobnosti, ktorú predstavujú. Pre zahraničných návštevníkov je dostupná tiež v anglickom jazyku. Okrem aplikácie sa môžete o festivale dozvedieť aj z webovej stránky www.zivesochyfestival.sk a na sociálnych sieťach.