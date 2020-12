FIA otvorila vyšetrovanie nehody Grosjeana, do bariéry vrazil v obrovskej rýchlosti

Utrpel iba ľahké popáleniny

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná automobilová federácia (FIA) začala vyšetrovanie nehody Francúza Romaina Grosjeana , ktorý na nedávnej Veľkej cene Bahrajnu doslova zutekal z horiaceho monopostu, aby si zachránil život.Predstavitelia FIA uviedli, že bude trvať možno až osem týždňov, kým zverejnia závery z vyšetrovania.Tridsaťšryriročný jazdec tímu Haas zostal v nedeľu uväznený v horiacom aute, ktoré sa po preniknutí nárazovou bariérou rozrezalo na dve polovice a následne explodovalo do ohnivej gule.Odborníci odhadujú, že Grosjean narazil do bariéry rýchlosťou 222 km/h.Francúz bol takmer 30 sekúnd vo vnútri kokpitu, ale napokon sa mu podarilo dostať von. Utrpel iba ľahké popáleniny na zadnej strane rúk a podvrtnutý ľavý členok. V stredu ho prepustili z vojenskej nemocnice v Bahrajne."Vyšetrovanie incidentu sa zameria na všetky oblasti vrátane bezpečnostných prvkov pilota ako sú prilba, zariadenie na obmedzenie pohybu hlavy, bezpečnostný odev, opierka hlavy, systém hasenia auta či Halo. Analýza bude zahŕňať aj integritu podvozku a výkonnosť bariéry," uviedla FIA vo vyhlásení.Vedecký tím skúmajúci nehodu rovnako zhromaždí všetky údaje z vysokorýchlostnej kamery, ktorá zaznamenala aj údaje v čase nárazu do bariéry vrátane rýchlosti a sily. Takáto citlivá kamera zaznamenáva dianie rýchlosťou 400 záberov za sekundu. "Rovnako ako pri ostatných vážnych nehodách, budeme analyzovať všetky aspekty tejto havárie a spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami,“ uviedol bezpečnostný riaditeľ FIA Adam Baker.