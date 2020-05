Fiačan musí konať, Šeliga žiada disciplinárny návrh proti Mamojkovi pre kontakt s obžalovaným Kočnerom

Fiačan prešetruje, pripravuje

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga ( Za ľudí ) vyzval predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana, aby podal disciplinárny návrh proti ústavnému sudcovi Mojmírovi Mamojkovi. Dôvodom majú byť informácie o kontaktoch obžalovaného podnikateľa Mariana K. s Mamojkom. Tie sa objavili ešte v januári tohto roka.Najnovšie v pondelok 4. mája Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) prišlo so zistením, že Marian K. plánoval krátko pred uväznením stretnutie Mamojkom. Ten sa pre médiá vyjadril, že žiadne stretnutie nebolo.Šéf ústavného súdu Fiačan zatiaľ nepodal návrh na disciplinárne konanie proti Mamojkovi. Podľa hovorkyne Ústavného súdu SR Fiačan pokračuje „v dôslednom získavaní a vyhodnocovaní podkladov pre svoje rozhodnutie v danej veci“.„Nerozumiem, prečo po piatich mesiacoch sudca ústavného súdu Mojmír Mamojka ešte nie je disciplinárne stíhaný. Sudca ústavného súdu má spĺňať okrem odborných kritérií a kvalifikácie aj morálne kritériá. Navyše, má byť nielen nezávislý, ale má sa aj javiť ako nezávislý. Pri Mojmírovi Mamojkovi máme o tom veľké pochybnosti,“ povedal v utorok pred budovou parlamentu Šeliga.Podľa neho Mamojka znížil vážnosť ústavného súdu a od „januára od Ivana Fiačana počúvame tú istú vetu – prešetrujem, pripravujem“. Šeliga zdôraznil, že je najvyšší čas, aby Fiačan začal v tejto veci konať.Na odchod Mamojku z Ústavného súdu SR vyzvala aj strana Sloboda a solidarita (SaS). „Vyzývame Mojmíra Mamojku, aby nabral aspoň štipku súdnosti a odstúpil sám. Pre spoločnosť je absolútne neprijateľné, aby na poste ústavného sudcu bol niekto, o kom existujú takto závažné pochybnosti a je jedno, do akej miery sú opodstatnené,“ vyhlásil poslanec a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.Ako ďalej povedal, nejde o trestný proces, kde je prezumpcia neviny, ale o to, „či sa Slovensko smie v prostredí EÚ považovať za právny štát, keď na vrchole jeho justičnej pyramídy je takýto spochybnený človek“.Predseda Ústavného súdu SR podľa jeho hovorkyne Martiny Ferencovej citlivo vníma všetky medializované informácie týkajúce sa sudcu Mojmíra Mamojku a zastáva názor, že ku kvalifikovanému záveru o podaní či nepodaní návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu možno dospieť len po dôslednom preverení každej, aj novej skutočnosti.„Návrh na začatie disciplinárneho konania musí byť totiž riadne odôvodnený. Preto pokračuje v kontinuálnom, systematickom a dôslednom získavaní a vyhodnocovaní podkladov pre svoje rozhodnutie v danej veci,“ uviedla Ferencová.Doplnila, že návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa predseda ústavného súdu dozvedel o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že sa sudca ústavného súdu dopustil disciplinárneho previnenia.Marian K., obžalovaný z vraždy a ekonomických trestných činov, plánoval krátko pred uväznením stretnutie s Mamojkom. Chystal tiež diskreditáciu vyšetrovateľa Jaroslava Lásku, ktorý riešil prípad zmeniek televízie Markíza. S týmto zistením prišlo v pondelok 4. mája ICJK.Centrum uviedlo, že Marian K. si dlho udržiaval vplyv aj vďaka známostiam so sudcami, Mamojka vzťah s podnikateľom dlhodobo popiera. V novej Threeme pochádzajúcej z takzvanej Kočnerovej knižnice je podľa ICJK ďalší dôkaz, že k sebe môžu mať bližšie, ako vplyvný sudca pripustil.„Týždeň predtým, ako NAKA zadržala Mariana K., poslal svojej milenke Miriam Hatinovej správu: ‚Miláčik, myslíš, že by si ma mohla niekam odviezť?' Hatinovej nejasná žiadosť nestačila a písala mu, nech je konkrétnejší. Marian K. odpovedal: ‚Prišiel by som cca 10:00, 11:15 by sme išli za pánom Mamojkom ku Sencu, tam ma počkáš cca 15 min a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj telefón nechám v mojom aute.' Či plánované stretnutie vyšlo a čoho sa týkalo, už známe nie je,“ píše ICJK.Ako pripomína, Denník N už skôr informoval o komunikácii medzi sudcom a obžalovaným Marianom K., v ktorej sa dohadovali na návšteve. Mamojka vtedy tvrdil, že sa neuskutočnila a že podnikateľ od neho chcel obchodno-právnu radu. Ich správy zo 4. júna zachytila polícia, ktorá Mariana K. monitorovala.Napísali si, že sa stretnú u Mamojku doma, ale neskôr, keďže sudca bol práve v Košiciach, kde je sídlo ústavného súdu. Mamojka býva v dedine pri Senci. Marian K. sa s milenkou dohadoval, že ho za Mamojkom odvezie 14. júna.„Keď Mariana K. obvinili pre kauzu falšovania zmeniek TV Markíza, zrejme sa spoliehal na to, že ústavný súd vyhovie jeho sťažnosti proti vzatiu do väzby. V motáku z väzby, ktorý zachytila polícia, uviedol: ‚Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka. RF to mal vybaviť!'“ dopĺňa investigatívne centrum.Mamojka je bývalým poslancom Smeru - sociálnej demokracie. O tom, že mal vo veci Mariana K. „niečo urobiť“, vypovedal aj svedok Peter Tóth. Samotný Mamojka to poprel.