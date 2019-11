Fialková ide do novej sezóny s novou zbraňou a za najvyššími cieľmi

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková hovorí s novinármi počas stretnutia s fanúšikmi a médiami na prezentačnej akcii svojho nového sponzora v Banskej Bystrici 3. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica (TASR) – Biatlonistka Paulína Fialková vstupuje do novej sezóny Svetového pohára 2019/2020 v pozícii slovenskej jednotky. Absolvovala už sústredenie v rakúskom stredisku Ramsau a na záverečnú fázu prípravy odcestuje 7. novembra do švajčiarskeho Lenzerheide na sedemnásť dní. Prvé preteky Svetového pohára v biatlone sú naplánované vo švédskom Östersunde 30. novembra.Keďže najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oficiálne ukončila športovú kariéru, veľké nádeje sa vkladajú práve do šiestej ženy uplynulého ročníka SP P. Fialkovej.uviedla 27-ročná slovenská reprezentantka.Fialková by rada v nasledujúcej sezóne siahala na najvyššie priečky.uviedla.Dôležitou súčasťou dobrých výkonov aktuálnej slovenskej biatlonovej jednotky je aj zbraň. Na jar sa Fialkovej tím rozhodol pre zmenu, ktorá by sa mala pozitívne odzrkadliť v úspešnosti streľby.uviedla pre TASR strelecká trénerka Fialkovej Anna Murínová.Paulína Fialková sa v nedeľu stretla v Banskej Bystrici so svojimi fanúšikmi v nákupnom centre Európa pri otvorení predajne 4F. Rozdávala autogramy, fotografovala sa a prejavovala úprimnú radosť z podpory, ktorú jej ľudia prejavovali pred blížiacou sa novou sezónou 2019/2020.dodala Fialková.