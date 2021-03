Fialková mala pódium na dosah, ale zradila ju posledná streľba. Nakoniec skončila v prvej desiatke

Ivona Fialková skončila štyridsiata

Pódium mala na dosah ruky

Posledná streľba sa jej nevydarila

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Fialková skončila na 9. mieste v stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 8. kola Svetového pohára žien v biatlone v českom Novom Meste na Morave.Pre 28-ročnú skúsenú Slovenku je to najlepšie individuálne umiestnenie v aktuálnej sezóne, dosiaľ bola najvyššie trinásta v rýchlostných pretekoch na nedávnych majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke.Paulína Fialková sa posunula o 16 miest v porovnaní so sobotňajšími rýchlostnými pretekmi, keď na štyroch streleckých položkách len dvakrát nebola úspešná. Za víťaznou Nórkou Tiril Eckhoffovou zaostala o 1:26,9 min.Druhé miesto si vybojovala Nemka Denise Herrmanová s mankom 24 sekúnd a tretia skončila ďalšia Nórka Marte Olsbuová Röiselandová (+29,9 s).Druhá zo sestier Fialkových Ivona skončila štyridsiata, keď mala štyri nepresné výstrely a celkovo zaostala za víťazkou o 3:18,5 min.Paulína Fialková mala skvelý štart do nedeľňajších pretekov. Po prvom medzičase na 1600 m síce bola stále na 25. mieste, ale po bezchybnej úvodnej streleckej položke v ľahu sa posunula na 15. priečku. Aj v druhej streľbe v ľahu 28-ročná Breznianka vybielila všetky terčíky a poskočila už na 12. miesto s mankom 1:20,2 min za suverénnou nórskou líderkou Tiril Eckhoffovou.Aj na prvej položke v stoji spočiatku pokračovala strelecká rozprávka Paulíny Fialkovej. Rovnako sa ani raz nepomýlila a po ďalšom medzičase mala pred sebou už len štyri pretekárky. Za Eckhoffovou bola o 1:10,5 min, ale na štvrtú Nemku Denise Herrmanovú strácala iba necelých 10 sekúnd.Posledná streľba v stoji opäť raz prekazila najvyššie ambície sympatickej Slovenky. V prvých dvoch výstreloch chybila, ale potom to napravila a viac trestných okruhov si už na konto nepripísala. Na medzičase po štvrtej streľbe sa zaradila na deviate miesto o 1:40,3 min za Eckhoffovou a na ňom zotrvala až do konca pretekov.Skvelá Nórka, štvornásobná zlatá medailistka z MS 2021 v Pokljuke, si víťazstvom poistila líderské postavenie v bojoch o veľký glóbus aj v hodnotení stíhacích pretekov.