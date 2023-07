Fiat na diaľnici D2 narazil do nákladiaka a zahynul spolujazdec, stala sa aj ďalšia nehoda (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.7.2023 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje, že diaľnicu v smere do Českej republiky museli uzavrieť. Pred hraničným priechodom sa po 09:00 stala dopravná nehoda, pri ktorej sa narazila dodávka s nákladným vozidlom. Vodič dodávky pri nehode utrpel zranenia a bol letecky prevezený do nemocnice. Pre dokumentáciu a odstraňovanie následkov nehody diaľnicu uzavreli.V tlačovej správe o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff, ktorý súčasne informoval aj o ďalšej nehode na D2, ktorá sa stala krátko pred 10:20 v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty.Podľa doterajších informácií sa zrazili tri nákladné vozidlá so zahraničnými EČV. Ako trnavská polícia informovala na svojej sociálnej sieti, nehoda, ktorá sa stala krátko po 09:00 si vyžiadala jednu obeť. „Podľa prvotných informácií mal 20-ročný vodič na menšom nákladnom aute Fiat Ducato, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného vozidla. Pri nehode sa vážne zranil mladík a jeho 42-ročný spolujazdec, ktorý na mieste zraneniam podľahol," informovala polícia.