Fico a Matovič sa v urážaní politikov podobajú ako vajce vajcu, skritizoval Pellegrini (video)

aktualizované 10. mája, 12:10



Prezidentka mala konať skôr

Nechce sa znížiť na Ficovu úroveň

Vulgarizácia politika začala Matovičom

10.5.2023 (SITA.sk) -Strana Hlas - sociálna demokracia nikdy nepovedala, že vysloví úradníckej vláde dôveru. Na tlačovej besede to uviedol predseda stany Peter Pellegrini Dodal, že aj úradnícka vláda pod dohľadom prezidentky Zuzany Čaputovej a s oslabenými kompetenciami je lepšia než vláda Eduarda Hegera. Myslí si však, že prezidentka mala v tomto smere konať už skôr. Každý podľa Pellegriniho očakával, že predčasné parlamentné voľby budú do niekoľkých mesiacov po páde vlády.Predseda Hlasu-SD trvá na tom, že volanie po úradníckej vláde nie je to isté, ako vyslovenie dôvery takejto vláde.Pellegrini tiež uviedol, že v politike je normálne vyjadriť nespokojnosť s prácou niektorého z ústavných činiteľov, no nemieni sa však znižovať k útokom, k akým sa znížil predseda strany Smer-SD Fico podľa neho už pred časom opustil priestor sociálnej demokracie a prešiel do extrémnejšieho prostredia, kam podľa neho cielia aj Ficove útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú.Pellegrini poznamenal, že si treba uvedomiť, že takého vyjadrenia vedú k nárastu napätia v spoločnosti a môže to vystupňovať agresiu u niektorých ľudí a viesť k útokom. Ako líder Hlasu-SD doplnil, to nemôže tolerovať nik a aj on sám by sa bránil, ak by na neho niekto takto útočil.Politik podľa neho síce musí zniesť istú dávku kritiky či negatívneho hodnotenia, ale aj v politike by mala platiť nejaká miera slušnosti. Odmieta skĺznuť k takémuto typu atakov na politických oponentov a vymedzuje sa voči agresívnemu štýlu robenia politiky.Pellegrini si myslí, že vulgarizácia slovenskej politiky sa začala Igorom Matovičom.„No a druhým proťajškom, sa ukazuje že je Robert Fico, ktorý zase na tej druhej strane uchopil takú istú vlajku, akú má Matovič, a oni dvaja ako vajce k vajcu, niekedy sa podobajú v tej rétorike a v tom, ako urážajú svojich politických oponentov," vraví predseda Hlasu.Pellegrini dodal, že chápe, že ten, kto nevie ponúknuť nejakú budúcnosť, potrebuje konflikt a musí hľadať nepriateľa a bojovať s niekým.