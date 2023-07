Fico a Pellegrini sa po odsúdení Kučerku „skrývajú ako vši pod chrastou“, tvrdí Šeliga a nešetrí kritikou na predsedov strán

Pred rozsudkom bolo všetko inak

28.7.2023 (SITA.sk) - Robert Fico Smer-SD ) a Peter Pellegrini Hlas-SD ) sú po odsúdení expolicajta Mariána Kučerku ticho a „skrývajú sa ako vši pod chrastou“. Napísal to poslanec Národnej rady SR Demokrati ) v statuse na sociálnej sieti.„Ficov martýr Kučerka, bývalý riaditeľ bratislavskej expozitúry NAKA, je definitívne vinný za prijímanie úplatku za ochranu príbuzného bývalého ministra a člena Hlasu Žigu a za prijímanie úplatku v kauze Naftári. Kde je teraz Robert Fico? Kde je Peter Pellegrini?,“ pýtal sa Šeliga.Ako ďalej napísal, Fico sa pred vynesením rozsudku na Špecializovanom trestnom súde dušoval, že Kučerka je martýr, je nevinný a svedkovia klamú. Pellegrini brával Žigu na tlačovky, hrdil sa tým, že je v jeho strane.„Ich systém ochrany „našich ľudí“ sa rozkrýva a rozpadá, pretože „naši ľudia“ už nemajú ochranu a končia vo väzení,“ uviedol Šeliga. Podotkol, že reči o tom, že všetko bolo zmanipulované a všetko je politicky motivované, je hlúpa a lacná obrana, ktorej sa nedá veriť.„Manipulácia sa však deje inde, a to pri prepisoch odposluchov vyšetrovateľov. O tom, samozrejme, všetci na čele s predsedom Smeru mlčia,“ konštatuje Šeliga. Tvrdí, že cieľom šéfa Smeru-SD Roberta Fica je zastaviť vyšetrovania a súdne procesy jeho nominantov a robí pre to všetko, neustále útočí na sudcov, podáva trestné oznámenia na prokurátorov a zavádza verejnosť o kajúcnikoch. Najvyšší súd SR vo štvrtok na verejnom zasadnutí právoplatne rozhodol v prípade expolicajta Mariána Kučerku, stíhaného za prijímanie úplatku, a zmiernil obžalovanému trest. Z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, ubral odvolací súd šesť mesiacov na 10,5 roka, pričom ponechal trest prepadnutia majetku.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, preto proti nemu súd konal ako proti ušlému. Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Žigu . V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.„Obžalovaný sa nemohol svojmu povolaniu spreneveriť viac,“ povedal predseda senátu Juraj Kliment na margo konania Kučerku ako predstaviteľa polície.