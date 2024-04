Fico a Susko sa zahrávajú s ohňom, Matovičove hnutie žiada zvolať výbor pre kontrolu na Najvyššom súde (video)

Chcú sa zbaviť sudcov

Fico útočí na súd

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nezákonné lovenie dôkazov

Ide o zastrašovanie

Kontrola na najvyššom súde

25.4.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko chce zvolať výbor, na ktorom by minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vysvetlil kontrolu na Najvyššom súde (NS) SR . Ako hnutie uviedlo, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) útočí na nezávislé súdy a ohradilo sa voči útokom.Situáciu hnutie Slovensko vníma ako kritickú a kroky premiéra pokladá za neprípustný útok na jeden z pilierov demokracie, ktorým je nezávislosť súdnej moci.„Vláda Roberta Fica sa zbavila nepohodlných vyšetrovateľov, potom prokurátorov a teraz sa chce zbaviť aj sudcov. Už v minulosti Fico vyzýval na disciplinárne stíhanie v prípade konkrétnych sudcov," pripomenulo hnutie.Poslanec Gábor Grendel (poslanecký klub Slovensko) zdôraznil, že vyžiadanie si kompletnej databázy z NS SR je spôsob, akým sa chcú pomstiť konkrétnym sudcom.„Fico a Susko sa zahrávajú s ohňom, pretože používajú metódy na hrane zákona a môžu sa tak dopustiť trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa," dodal Grendel.Poslanec Ľubomír Galko (klub Slovensko) dodal, že každý zamestnanec je povinný odmietnuť splniť pokyny svojich nadriadených v prípade, že sú v rozpore so zákonom.„Vyzývame zamestnancov ministerstva spravodlivosti, aby sa nenechali zneužiť na túto perfídnu hru premiéra a ministra spravodlivosti," vyhlásil Galko.Hnutie pripomenulo, že Fico útočí na súd, ktorý rozhodol o právoplatnom odsúdení Dušana Kováčika a bude rozhodovať o vine Tibora Gašpara , o vine Norberta Bödöra a o trestne stíhaných poradcoch Fica.Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) sa vyjadrila, že počínanie predsedu vlády je zastrašovaním nezávislých sudcov.„Vtrhnúť na najvyšší súd a žiadať si všetky spisy za ostatných desať rokov je neprípustná nezákonná praktika lovenia dôkazov,“ upozornila Remišová.Hnutie Slovensko súčasne vyzvalo generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby dbal na dodržiavanie zákonnosti a bol všímavý k vyhrážkam výkonnej moci smerom k tej súdnej. Vyzvali ho, aby sa postavil proti útokom na nezávislé súdnictvo.„Občania si musia dobre uvedomiť, čo znamená toto zastrašovanie vo vzťahu k súdnej moci. Fico a jeho kumpáni, ktorí majú len slabú parlamentnú väčšinu, si dovoľujú veci, ktoré si dovoľujú diktátori v poslednom štádiu racionálneho myslenia,“ uzavrela Remišová.Podľa slov predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), NS SR odmietol sprístupniť rezortu spravodlivosti údaje z elektronickej podateľne, cez ktorú sú prideľované súdne spisy. Ako Fico spresnil, predmetom kontroly bolo prideľovanie spisov senátu Juraja Klimenta v predchádzajúcich rokoch. Šikuta ubezpečil širokú, právnickú a politickú verejnosť, že pokiaľ ide o prideľovanie spisov na NS SR, tak je všetko v poriadku, pretože sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Predseda NS SR vysvetlil, že situácia, o ktorej hovoril premiér, bola v skutočnosti veľmi neštandardná a arogantná.„24. apríla sme ráno obdržali niečo po 9:00 email od MS SR, ktoré nám oznámilo, že príde, prakticky ihneď o 10:00, vykonať na najvyššom súde kontrolu. My sme sa absolútne profesionálne vysporiadali s týmto neštandardným stavom a prijali sme štvorčlennú inšpekčnú delegáciu z MS SR na pôde NS SR," uviedol Šikuta a pokračoval, že keď im predložili poverovacie listiny na vykonanie kontroly, tak boli veľmi všeobecné.„Po rozhovore s členmi previerkovej komisie sme sa dozvedeli, že nám prišli zobrať kompletnú databázu celého informačného systému všetkých súdnych spisov evidovaných v súdnom manažmente," dodal Šikuta s tým, že to v konečnom dôsledku ani nebola kontrola.