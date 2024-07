Fico a Susko sa zľakli Európskej komisie, tvrdí Kolíková a očakáva ďalšie zmeny novely Trestného zákona

Vláda rieši len samú seba

Novelu chcú schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní

Skrátenie premlčacích dôb

11.7.2024 (SITA.sk) - Exministerka spravodlivosti a opozičná poslankyňa Mária Kolíková SaS ) očakáva zo strany koaličných poslancov v parlamente ďalšie rýchle pozmeňovacie návrhy k vládou schválenej novele Trestného zákona. Ako uviedla na sociálnej sieti, už na prvý pohľad totiž majú navrhované zmeny v oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v sebe mnohé nedostatky.„Vláda, minister Susko, premiér Fico sa zľakli Európskej komisie a v strese bez akejkoľvek diskusie na Slovensku so slovenskými vyšetrovateľmi, sudcami či prokurátormi, ale zato určite po konzultáciách s trestne stíhanými osobami, menia znovu Trestný zákon. Je to len dôkaz, že vláda rieši len samú seba, ale tiež, že bola chyba, že ústavný súd sa neobrátil na Európsky súdny dvor ,“ zdôraznila Kolíková s tým, že opozícia žiadala Ústavný súd SR , aby nechal posúdiť novely trestných kódexov Európskym súdnym dvorom.Slovensko sa podľa opozičnej poslankyne dostalo zjavne do kŕča unáhlených rozhodnutí štátnych inštitúcií, ktoré neprospievajú právnemu štátu. „Ústavný súd dal, bohužiaľ, zelenú vláde pre bezbrehé, rýchle zmeny zákonov bez akýchkoľvek analýz a odborných diskusií,“ dodala Kolíková.Vláda na svojom stredajšom zasadnutí modifikovala oblasť poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone, pričom zvýšila v tejto oblasti trestné sadzby.Ako vyplýva z návrhu novely, obligatórny trest odňatia slobody sa na základe dohody s Európskou komisiou bude uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov. Novela bude zároveň podľa rozhodnutia vlády schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní.Do Trestného zákona sa zároveň zavádza úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby, ktorá sa s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ týka trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.„Podstata právnej úpravy spočíva v tom, že ak sa zákonom skrátia premlčacie doby trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, pri ktorých došlo k prerušeniu premlčania trestného stíhania, tak účinky spojené s prerušením premlčania, vrátane účinkov procesných úkonov, ktorými došlo k prerušeniu plynutia premlčacích dôb, zostávajú zachované,“ vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti.