Fico ako asi jediný premiér v celej Európskej únii nebol v Kyjeve, podľa Bátora aj týmto vyjadrujeme náš postoj – VIDEO

Veľmi smutný obraz

Aktuálny vývoj nie je pre Ukrajinu pozitívny

Jedna strana bojuje a druhá sa bráni

Prečo Rusko napadlo Ukrajinu?

9.12.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Smer-SD ) nebol od vypuknutia vojny dodnes v Kyjeve, asi ako jediný predseda vlády v celej Európskej únii . V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na www.sita.sk na to poukázal Peter Bátor , bývalý stály predstaviteľ Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii "Sme sused a aj tým vyjadrujeme náš postoj k tejto krajine, lebo solidarita sa ukazuje tým, ako konáme, ale aj tým, že prídem tých ľudí pozrieť," povedal.Bátor bol u našich východných susedov trikrát od vypuknutia vojny. "Z toho dvakrát som cestoval všade, kam sa dalo, doslova. Tá vojna naozaj ešte inak vyzerá z Kyjeva a inak vyzerá na okraji Charkova, v Chersone, alebo v Mikolajive. Čím nechcem povedať, že vojnu v Kyjeve necítiť," hovorí.Na vidieku vidieť celé zničené dediny a ľudia tam žijú v absolútnej chudobe. Je to podľa neho veľmi smutný obraz, a to aj preto, že my, Európania, zvykneme byť cynickí. Keď vidíme konflikt v Afrike, tak nám je to také cudzie, lebo je to iný svet, sú to iní ľudia. "Ale keď chodíte po Ukrajine, tak to sú dediny ako naše. To sú naše paneláky ako zo Žiliny, Košíc, Petržalky," podotkol Bátor.V súčasnosti podľa neho nevidno ani na jednej zo strán konfliktu šancu vojnu vyhrať. Ako Bátor povedal, dnes majú navrch Rusi, získavajú nové územia, ale aj územia, ktoré už predtým Ukrajinci oslobodili. Pre Ukrajinu aktuálny vývoj nie je pozitívny."Treba ale tiež povedať je, že žiadna vojna sa nevyvíja lineárne, po priamke. Vojna to je skôr taká krivka, že chvíľku sa darí jednej strane, chvíľku druhej. Na začiatku sa naozaj darilo Ukrajincom a keby sme ich vtedy v tom čase, v tom prvom roku vojny oveľa viac podporovali, stačilo by tak, ako ju podporujeme dnes, tak si myslím, že veľká časť toho územia by bola dávno oslobodená," domnieva sa. Najhorším scenárom pre Slovensko by bola podľa neho porazená Ukrajina."Pokiaľ by Rusko prestalo útočiť, tak tá vojna je na konci zajtra. Pretože to nie je o tom, že obidve strany bojujú. Jedna bojuje a druhá sa bráni," poukazuje Bátor. Ukrajina podľa neho jednak nemá toľko vojakov a zároveň ich ani nenasadzuje spôsobom ako Rusko a neposiela ich na smrť."Rusko ich tam navozí tisíce, ktoré sú zabité v priebehu mesiaca alebo týždňa. Ukrajina si tú ľudskú silu váži, posiela ich na front pripravených a neobetuje ich nezmyselne," povedal Bátor. Na druhej strane, ani Rusko nemá bezodnú studnicu vojakov. Prítomnosť severokórejských vojakov podľa neho ukazuje na to, že aj pre prezidenta Putina je doma politicky citlivé posielať na front stále nových a nových ľudí.Dôvodom, prečo Rusko napadlo Ukrajinu, je podľa bývalého stáleho predstaviteľa SR v Severoatlantickej aliancii aj to, že ruský prezident má v hlave myšlienku, že Ukrajina nemá právo existovať ako samostatný štát."Že Ukrajinci sú vlastne takí menejcenní Rusi a že on bude ten zjednotiteľ, opäť jeden z veľkých ruských vládcov, ktorý vytvorí to veľké, silné Rusko. Neschopnosť vysporiadať sa s aktuálnou, modernou históriou, kedy sa Rusko rozpadlo na suverénne štáty, to je ten hlavný dôvod, prečo ten konflikt pokračuje," hovorí Bátor.Putin podľa neho tento hlavný motív zakrýva tým, že potrebuje mať nejakú bezpečnostnú zónu ako vankúš medzi západom a východom. Takýmto "vankúšom" sme však v minulosti boli aj my. "Boli sme satelitné štáty na ruskom okraji smerom k západu. To znamená, že keby aj niečo sa stalo, tak to schytáme prví," pripomína.