Fico avizuje spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach (video)

Premiér Fico navštívil ukrajinský Užhorod na sklonku januára. Rokoval tam so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom.





28.2.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskou vlády. Malo by sa konať 11. apríla v Michalovciach. Predseda vlády to uviedol na tlačovej besede po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach, vyjadril sa, že došlo k dohode. Momentálne podľa Fica rokuje Úrad vlády SR i s primátorom mesta Michalovce Miroslavom Dufincom o nájdení vhodných priestorov.„Ja si myslím, že je to správne rozhodnutie, že po stretnutí v Užhorode teraz ideme na stretnutie na Slovensko. Budeme rokovať o civilných projektoch, o humanitárnej pomoci, teda to, čo je podstatou našej politiky vo vzťahu k vojne na Ukrajine,“ priblížil predseda vlády.