Fico, Blaha a ďalší poslanci Smeru-SD, nechodia na ľudskoprávny výbor, sú však ospravedlnení

Mali by navrhnúť iné meno

Koalícia vraj Blahu nenávidí

Lacný marketing pre ľudí

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ľuboš Blaha, Robert Fico, Viliam Zahorčák a Stanislav Kubánek sa ako členovia nezúčastňujú na rokovaniach parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Sú však ospravedlnení, a teda nie je dôvod im udeliť absenciu.Pre agentúru SITA to povedal podpredseda výboru Peter Pollák (OĽaNO). Poslanec Blaha je pritom kandidátom Smeru-SD na post predsedu ľudskoprávneho výboru, no koalícia ho odmieta podporiť. Poslanec Blaha označil neúčasť na rokovaniach ako formu bojkotu.„Je pravda, že sú riadne ospravedlnení pred začiatkom schôdze výboru. Niekto zo strany napíše mail tajomníčke výboru, že ospravedlňuje členov výboru za stranu Smer-SD z neúčasti na schôdzi. Oni chodia na výbor iba vtedy, keď niekto z ich strany musí predniesť uznesenie, keď sa odvoláva niektorý minister,“ povedal Pollák.Smer-SD si na základe dohody parlamentných strán nárokuje kreslo šéfa ľudskoprávneho výboru. Koalícia však niekoľkokrát odmietla zvoliť Blahu na čelo výboru.„Áno, súhlasíme, že tento výbor patrí opozícii. Môže si naň nárokovať strana Smer-SD. Ak to myslia s týmto výborom vážne, mali by zvážiť, či je osoba Blahu korektná a ten sa stal predsedom ľudskoprávneho výboru. Hovorím za seba, že ak prídu s iným menom, verím, že koalícia bude držať slovo a ten človek by prešiel cez parlament,“ priblížil Pollák.Poslanec Blaha povedal, že klub ho nominoval na pozíciu predsedu výboru a „náš záujem trvá“. Ako ďalej uviedol, opozícia má na tento post nárok a neexistuje dôvod, prečo by mala vládna väčšina kádrovať nominácie. Iba tým podľa neho potvrdzuje, že nedokáže rešpektovať ani základné demokratické pravidlá.„Preto sme pristúpili k obštrukcii a výbor, ktorý si takto v rozpore so zaužívanými pravidlami uzurpovali, bojkotujeme. Svoju nenávisť voči mne povyšujú nadovšetko. Vylúčili ma aj z parlamentných skupín priateľstva, dokonca aj z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, čo sú absolútne bezprecedentné represívne kroky voči opozícii,“ vyjadril sa Blaha s tým, že z principiálnych dôvodov nemôžu ustupovať, nejde o neho, ale o boj o demokratické práva opozície.Poukázal na to, že pokiaľ nevidno zmenu v postoji vládnej koalície, nie je dôvod podstupovať nové hlasovanie o voľbe predsedu výboru.„Iba by sa potvrdilo, čo už vieme, že táto koalícia nemá s demokraciou nič spoločné a fungujú ako totalitný valec,“ dodal poslanec Smeru-SD.Neúčasť poslancov Smeru-SD na rokovaniach ľudskoprávneho výboru nepovažuje Pollák za správnu. Poslanci Fico a Blaha môžu podľa Polláka ovplyvňovať politiku výboru a dávať odporúčania plénu napríklad pri protipandemických opatreniach.„Ľudia, ktorí rozprávajú o tom, že táto vláda porušuje ľudské práva, sú zároveň členmi ľudskoprávneho výboru, a oni ho ignorujú. Nech to akokoľvek znie, ak by im naozaj išlo o výsledky, tak by sa riadne zúčastňovali na výbore. Oni to nerobia, robia iba taký lacný marketing pre ľudí,“ uzavrel Pollák.