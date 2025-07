Fico blúzni o prevratoch a kazí vzťahy so spojencami, podľa Šimečku opäť odpútava pozornosť od problémov

29.7.2025 (SITA.sk) - Ak chce premiér Robert Fico Smer-SD ) riešiť influencerov a neférovú volebnú súťaž, mal by sa pozrieť na zatajených 300-tisíc eur od sestry prezidenta Petra Pellegriniho a na jeho podporu od Plačkovej, Végha či Rytmusa. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska „Ďalšie dlažobné kocky. Nevyšiel prevrat, nevyšli gruzínske légie, tak skúšajú ďalšie zúfalstvo. Ficovi sa rúca zlepenec, ľudia sú naštvaní za jeho extrémnu drahotu a zbabranú konsolidáciu,“ zdôraznil predseda PS s tým, že Fico sa opäť snaží odpútať pozornosť, a preto namiesto vládnutia hovorí o britských peniazoch na influencerov v strednej a východnej Európe.„A ešte sa vyhráža, že napíše listy všetkým premiérom EÚ a bude žiadať ich zásah proti Veľkej Británii,“ doplnil Šimečka. Fico podľa Šimečku už nie je spôsobilý vládnuť.„Je unavený, frustrovaný, traumatizovaný, nebaví ho to, už sa len zúfalo snaží udržať pri moci. A Slovensko zatiaľ nechá rozpadnúť sa. Mal by každý deň riešiť drahotu, nemocnice, v ktorých padajú stropy, školy bez učiteľov, rozbité cesty. Nie tu blúzniť o prevratoch a kaziť nám vzťahy s najbližšími partnermi,“ povedal Šimečka a dodal, že ak chce predseda vlády riešiť influencerov či neférovú volebnú súťaž, mal by sa pozrieť na zatajených 300-tisíc eur od sestry prezidenta Petra Pellegriniho či podporu od Zuzany Plačkovej, Attilu Végha či Patrika „Rytmusa“ Vrbovského.