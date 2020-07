Fico bude opäť kandidovať za predsedu Smeru, označil to za svoju poslednú misiu (video)

Do vedenia nové mladé tváre

Slávnostný snem bude v decembri

13.7.2020 - Snem opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), na ktorom má strana voliť predsedu, troch podpredsedov a generálneho manažéra, bude v sobotu 18. júla.Ako agentúru SITA informovala Ľubica Končalová z tlačového odboru Smeru-SD, snem sa bude konať v centrále strany na Súmračnej ulici v Bratislave. O funkciu predsedu strany sa bude opätovne uchádzať jej doterajší líder Robert Fico.Delegáti a členovia Smeru-SD budú voliť aj troch podpredsedov strany namiesto odídencov Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu, ktorí zakladajú politickú stranu Hlas - sociálna demokracia. Fico už viackrát avizoval, že chce do vedenia presadiť mladé tváre Smeru.Fico na pondelňajšej tlačovej konferencii potvrdil, že Smer-SD plánuje ešte jeden slávnostný snem, ktorý bude 9. decembra.„My sme nemali v úmysle robiť snem tohto typu, ale zradcovia nás prinútili urobiť rekonštrukčný snem strany. Normálny veľký snem bude 9. decembra," ozrejmil Fico. Zároveň potvrdil, že jediným staronovým podpredsedom Smeru-SD bude Juraj Blanár. Všetky ostatné podpredsednícke funkcie podľa jeho slov obsadia „nové tváre".Konkrétne mená zatiaľ prezradiť nechcel. Zopakoval však, že uchádzanie sa o funkciu predsedu Smeru-SD je jeho „poslednou misiou". „Budem mať dve zásadné úlohy, a iným spôsobom chrániť Smer-SD. Budem to môcť robiť, lebo už nemám ďalšie ambície. Druhou úlohou bude pripraviť nové vedenie Smeru do nasledujúcich parlamentných volieb. Nič viac od môjho pôsobenia v Smere už neočakávam," dodal Fico.