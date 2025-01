Fico bude v roku 2025 robiť od rána do večera a médiám odkazuje, že za ním nebudú stíhať utekať s kamerami

Najväčším záujmom je mier

Pripravený na náročný rok

1.1.2025 (SITA.sk) - Okrem tradičnej agendy predsedu vlády bude premiér Robert Fico Smer-SD ) v roku 2025 osobitnú pozornosť venovať predovšetkým nájomným bytom, výstavbe nemocníc a kontrolnej činnosti predsedu vlády vo vzťahu k jednotlivým členom vlády a plneniu vládneho programu. Uviedol to vo svojom novoročnom príhovore.Ako zdôraznil, zároveň bude pokračovať v dôslednej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany, v aktívnej zahraničnej politike vychádzajúcej z dodržiavania medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitosti iných. A najmä bude podľa vlastných slov sledovať slovenské národnoštátne ciele a záujmy.„Mier patrí na vrchol pyramídy našich záujmov. A našim oponentom odkazujem, že pri narodení sme dostali dve uši, ale iba jedny ústa, aby sme viac počúvali a menej hovorili. Slovenský záujem by nás mal spájať a nemal by byť predmetom nevyberanej kritiky za každú cenu. Nechcem, aby Slovensko bolo sluhom kohokoľvek,“ vyhlásil Fico.Ako ďalej uviedol, nikto netlačí Slovensko preč zo životného priestoru, ktorým je európske spoločenstvo. „Treba ale vidieť, že v tomto spoločenstve začínajú dominovať sebecké národné záujmy veľkých, a nezmyselné geopolitické ciele. A na druhej strane ignorovanie potrieb menších. Vo svetovej politike absolútne platí, že je úplne jedno, či sa slony milujú alebo bijú. Vždy trpí tráva,“ skonštatoval premiér.Pokiaľ ide o vládnu koalíciu, podľa Fica urobila kus roboty, napríklad poriadok vo verejných financiách, zaviedla plnohodnotný 13. dôchodok či znížila DPH na základné potraviny. „Pokiaľ ide o mňa, veľmi jasne odkazujem, že som pripravený na náročný pracovný rok, odkazujem médiám, že nebudú stíhať za mnou utekať s kamerami, a to tak doma, ako aj v zahraničí,“ vyhlásil Fico.Ako predseda vlády bude Fico podľa vlastných slov robiť od rána do večera, aby Slovensko vytrvalo a aby bolo rešpektované. „Aby sme za celú vládu doručovali to, k čomu sme sa zaviazali v našom vládnom programe. Ak budem cítiť podporu a porozumenie v podstatnej časti spoločnosti a ak k tomu pridám dlhými rokmi politického života nadobudnuté skúsenosti, verím, že ani táto vláda na konci dňa nebude sklamaním,“ dodal premiér.