Fico by na mieste Glváča odstúpil, ak by zodpovednosť vyvodili aj iní

Na archívnej snímke vľavo Robert Fico (Smer-SD) a Martin Glváč (Smer-SD). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico by na mieste podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Glváča (Smer-SD) odišiel z funkcie hneď po tom, ako by voči sebe vyvodili zodpovednosť opoziční politici, ako Richard Sulík (SaS) či Igor Matovič (OĽaNO). Fico to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Vyhlásil, že najväčšie kauzy Mariana K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sú z čias vlády Ivety Radičovej.Fico v súvislosti s Glváčom zopakoval svoje slová, že má jeho podporu.zdôraznil. Poukázal pri tom na selektívnu mieru zodpovednosti voči Smeru-SD. Podľa jeho slov komunikácia Mariana K. s Glváčom dokazuje, že sa spolu poznali dlhšie obdobie, nechcel však posudzovať jej obsah.Fico pripomenul, že sa s Marianom K. poznali viacerí politici a viacerí sa s ním aj stretli. Podľa svojich slov sa s ním aj on osobne stretol na niekoľkých oslavách.povedal zástupcom médií. Na otázku o svojom bývaní v komplexe Bonaparte odpovedal, že v budove už od leta nebýva. Tvrdí tiež, že Marian K. v nej nikdy nebýval.Glváč mal v parlamente koncom októbra čeliť odvolávaniu pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze. Glváč následne informoval, že svoje rozhodnutie oznámi čoskoro.Komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. cez aplikáciu Viber zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Tvrdí, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách Mariana K., napríklad, že si nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Líder OĽaNO tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdil, že Matovič pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Rovnako poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD.