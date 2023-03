Fico by rád videl Gašpara na voliteľnom mieste kandidátnej listiny strany Smer-SD

12.3.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico by rád videl bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara na voliteľnom mieste kandidátnej listiny Smeru, ak by Gašpar prejavil záujem.Uviedol to v diskusnej relácii televízie Ta3 V politike. Predpokladá, že bývalý policajný prezident by prinajmenšom mohol byť poslancom Národnej rady (NR) SR