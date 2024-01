Fico býval u „svojich ľudí“ podozrivo lacno, podľa Remišovej mu Muňko predal byt výhodnejšie ako protislužbu (video)

Dôvodné pochybnosti

Zdokumentovanie príjmov

30.1.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) býval u „svojich ľudí" podozrivo lacno. Uviedla to poslankyňa a predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (klub Slovensko ).Pripomenula, že premiér v minulosti býval u „daňového podvodníka" Ladislava Bašternáka či spolustraníka Dušana Muňka (Smer-SD), ktorého byt neskôr kúpil výrazne pod cenu a za menej, ako ho kúpil sám Muňko.Remišová sa domnieva, že existujú dôvodné pochybnosti o tom, či si Fico mohol takúto transakciu dovoliť zo svojich oficiálnych príjmov. To, že Muňko predal premiérovi byt pod cenu je podľa poslankyne proti logike, ak nejde o protislužbu za určité výhody. Remišová taktiež tvrdí, že premiér by mal takéto „zľavy" uvádzať vo svojom majetkovom priznaní.„Robert Fico takmer celú svoju profesionálnu kariéru žil len ako zamestnanec štátu. To znamená, že jeho platové podmienky a oficiálne príjmy určovali právne predpisy. Na základe toho je pomerne jasné zdokumentovať, akými príjmami disponoval," uviedla Remišová na utorkovej tlačovej besede.Exposlanec Milan Vetrák (Slovensko) v súvislosti s Ficovými príjmami a darmi podal podnet, ktorým sa bude zaoberať Remišovej výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Vetrák zároveň tvrdí, že Fica v súčasnosti neupodozrieva z toho, že niečo porušil, zatiaľ podal len podnet výboru na prešetrenie.