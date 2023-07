Fico: Čaputová ako „americká agentka“ nemala mandát zo Slovenska, aby mohla odísť na summit NATO (video)

Nenašla si čas na stretnutie s Kérym

Opäť vytiahol "americkú agentku"

11.7.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tvrdí, že prezidentka Zuzana Čaputová nemala mandát zo Slovenska, aby mohla odísť na litovský summit Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo Vilniuse.Podľa predsedu Smeru-SD sa o témach summitu NATO mala najskôr poradiť s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom a predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom Sme rodina ).Predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec Marián Kéry (Smer-SD) minulý týždeň oslovil prezidentku Čaputovú v súvislosti so summitom, chcel tak zhromaždiť myšlienky, s ktorými by prezidentka odcestovala do Vilniusu.Ako na utorok tlačovej besede skonštatoval predseda strany Fico, hlava štátu si nenašla čas na stretnutie s Kérym.„Samozrejme, Pohodu (slovenský festival, pozn. SITA) pochodila celú a pochodila všetky možné výletíky. Ale baviť sa o tom, čo má hovoriť na summite vo Vilniuse, to jej neprišlo na um. Nechcela sa rozprávať, nechce slovenské pokyny,“ myslí si predseda Smeru-SD.Zároveň sa pýta, že ak prezidentka nemá zo Slovenska mandát odísť na summit, kto iný jej mandát dal? Fico je toho názoru, že prezidentka tak obišla pravidlá parlamentnej demokracie a atmosféry na Slovensku.„Máme povinnosť ako silná opozičná strana povedať, že máme iný názor ako ten, s ktorým ide prezidentka Čaputová do Vilniusu. A máme iný názor na veci, za ktoré podľa všetkého bude prezidentka hlasovať,“ tvrdí Fico.Fico hlavu štátu opätovne nazval americkou agentkou.„Prezidentka ako americká agentka, tak či tak už na mňa podáva žalobu, už je úplne jedno, či to poviem stokrát alebo tisíckrát, sa rozbehne do Vilniusu a s nikým sa absolútne nerozpráva. A my sa budeme pozerať, čo tam navystrája, za čo všetko zahlasuje,“ povedal predseda Smeru-SD.